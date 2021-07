Rechazaron excarcelar a los detenidos por millonario asalto

jueves 15 de julio de 2021 | 6:03hs.

Mientras avanzan la recolección de declaraciones testimoniales en el marco de la investigación judicial por el asalto de un local de la empresa posadeña Bolsaplast, los tres detenidos recibieron en la víspera un revés respecto de su situación.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes con acceso al expediente, las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete rechazaron el pedido de excarcelación solicitado por las defensas, por lo que por el momento todos seguirán el proceso tras las rejas.



El caso es llevado adelante como robo calificado por el uso de arma de fuego por parte del juez Miguel Mattos, quien argumentó su decisión en el riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de los sospechosos.



Al detalle, se esgrimió que la pesquisa recién comienza y destacó que quedan cuestiones de relevancia por establecer. La más importante es el botín de un millón de pesos que se llevó la banda, que aún no fue hallado.



Los implicados son los hermanos Mauricio D. (24), alias Whisky o Wiki, Nicolás M. (30) y Lucas D. (26). Los dos primeros serían los señalados por ingresar al local, mientras el tercero habría sido el encargado de conducir el vehículo Ford Ka utilizado en la logística.



Mariando y Nicolás fueron los primeros en comparecer a indagatoria el último sábado. Luego de designar abogados particulares y escuchar los elementos en su contra, decidieron hablar y dar su versión de los hechos, desligándose del atraco y exponiendo coartadas que deberán ser ratificadas por la Justicia.



Lucas D. (26), por su parte, decidió abstenerse de declarar, tal y como lo ampara su derecho.



El hecho

El hecho que se encuentra bajo investigación se registró el lunes 5 de julio, cerca de las 16, en el local de Bolsaplast ubicado sobre la avenida Uruguay y calle Ambrosetti de Posadas.



En ese lugar irrumpieron dos delincuentes que previamente habían descendido de un Ford Ka y a punta de pistola intimidaron a una empleada que estaba trabajando en ese momento. En pocos minutos, los asaltantes lograron apoderarse de un botín que alcanzó el millón de pesos, aproximadamente.



Federico Gatner, propietario de la firma damnificada, dialogó con Radioactiva 100.7 y se mostró angustiado por la situación y soprendido por el modus operandi que evidenciaron los asaltantes.



“Entrar en contramano, bajar personas con pistolas... la verdad que estamos muy sorprendidos de la inteligencia o de cómo conocían todo para manejarse con esa libertad”, expresó.



También comentó que aún sigue “muy angustiado y preocupado por la manera de actuar y por el dinero que sustrajeron”, pero añadió que “estamos convencidos de que la Policía va encontrar a los responsables y va hacer lo que tiene que hacer”.



Al ser consultado por el estado de la empleada que estaba al momento del atraco, Gatner señaló que “está bien, tuvo apoyo psicológico por parte de la Policía. Por supuesto que en un primer momento estuvo muy shockeada, entró en crisis y realmente debe ser una sensación muy, muy fea porque uno no sabe qué decirle, tener a alguien apuntándote con un revólver no debe ser nada agradable”.



Además, agregó que “la chica había entrado a esa hora porque estaba esperando a un camión nuestro que venía del interior y bueno, se ve que ya lo tenían estudiado y analizado. La amenazaron con un revólver y se llevaron la recaudación de muchos días, los sueldos de la gente. Por suerte fue sólo económico el problema y no le hicieron nada a ella”.



Toda esa secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del local, cuyo material fue clave para el éxito de la pesquisa y los resultados comenzaron a darse menos de 24 horas después.



Es que ese martes a la mañana la Policía ya había localizado el Ford Ka y tras un seguimiento encubierto lograron detener al primer implicado. Se trató de un hombre de 30 años, pariente de los principales sospechosos y quien aparentemente estaba con intenciones de comercializar el vehículo con gitanos de la Quaranta.



Ese mismo día, pero a la noche, los efectivos atraparon a Whisky, quien fue localizado cerca de López Torres y calle Mendoza, donde pretendió escapar saltando muros y corriendo por los techos de las viviendas de la zona.



De esta forma, sólo restaba dar con el último miembro del presunto trío delictivo, lo cual se concretó el jueves 8 de julio.



En el marco de la pesquisa se ejecutaron otros procedimientos y allanamientos en los cuales se secuestraron otros elementos de interés para la causa, principalmente teléfonos celulares que ahora deberán ser peritados.