Polémica por tratamiento del Código Fiscal Municipal

Durante la mañana de ayer se llevó a cabo una audiencia pública en el Concejo Deliberante de Oberá por dos temas que vienen tratando los ediles: por un lado, el Reglamento de Mensura y por otro, el Código Fiscal Municipal. No obstante, este último fue el que mayor polémica generó, puesto que comerciantes, contadores y profesionales de ciencias económicas se opusieron a su aprobación.



Según indicaron, el proyecto se dio a conocer hace poco tiempo y no tuvieron las suficientes reuniones para analizarlo, como sí ocurrió en el caso del Reglamento de Mensura. Además, determinaron que el contexto socioeconómico no es el más propicio para tratar el tema.



Al momento de hablar sobre el proyecto de Código, comenzó la oratoria Javier Carísimo, secretario de Finanzas de la Municipalidad, quien adujo que “si no tenemos un marco para establecer normas claras en cuanto a la recaudación municipal, muy poco se puede programar lo que se puede ejecutar en política presupuestaria. Se busca una equidad tributaria”.



En representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas habló Alejandro De Paula, quien indicó que “llamó la atención la celeridad con que se presentó este Código, que consta de 240 artículos. Por eso pedimos un análisis más profundo, que los profesionales participen en el armado del Código”.



Por su parte, Daniel Milde, en representación de la Cámara de Comercio dijo que “no están dadas las condiciones para aprobar este modelo de Código. Creemos que necesita de un tratamiento consensuado y un análisis detallado realizado por instituciones representativas de Oberá”.



De igual forma, el obereño Duilio Boher afirmó que “el Código es inoportuno en estos niveles socioeconómicos, ya que los trabajadores están haciendo malabares para llegar a fin de mes". Mientras que José Eduardo Serra agregó: "se carece de inteligencia, sentido de la oportunidad y coraje. Es terrible pensar que habitantes de este país estén pensando en este momento en lo meramente recaudatorio”.