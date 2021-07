“Pensé que iba a ser una mamá súper relajada, pero no”

lunes 12 de julio de 2021 | 6:00hs.

“Es súper angustiante, pero también te enseñan a organizarte. Y despejan todas las dudas que podemos tener como padres primerizos. Llegamos a casa con un master”, contó Noelia Marzol al recordar los días que Donatello pasó en neonatología.



La bailarina dio a luz a Donatello el 23 de mayo pasado, y el pequeño debió permanecer en la clínica unos días, ya que se había adelantado el parto.



Entonces, contó la bailarina, que ella junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias, decidieron esperar para volver a su casa los tres juntos.



“Volver solos era horrible”, explicó, y por ello se quedaron en lo de su madre que, además, quedaba más cerca del centro médico al que iban a diario para ver a Doni.



“Volver los tres juntos a casa fue hermoso”, destacó ahora la actriz sobre el momento en que su hijo recibió el alta,



“Lo más lindo fue poder agarrar a Doni en cualquier momento”.



Ya en su hogar, Noelia y Ramiro se supieron organizar de inmediato. “La crianza la hacemos a la par y eso hace que sea mucho más ameno”, sostuvo Noelia que describió a su marido como un padre “súper cariñoso”: “A veces le tengo que decir que me deje hacer algo más que amamantarlo porque él lo duerme, le cambia los pañales, nos cocina”. La rubia dijo que “yo pensé que iba a ser una madre súper relajada, que no iba a estar tan pendiente, que iba a poder llevar una vida con más naturalidad, pero no, y desde que nació no puedo dejar de mirarlo. Todo me preocupa, llamo al médico por cualquier cosa. Son miedos de madre primeriza, pero te mata la ansiedad, no puedo ni esperar un horario prudente para consultar. Somos muy felices”.