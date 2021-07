Dona indumentaria para el área covid del Samic de Eldorado

domingo 11 de julio de 2021 | 0:00hs.

Elba Castillo, vecina del barrio Amistad ubicado en el kilómetro 4 de la ciudad de Eldorado, es una costurera autodidacta que encontró la manera de ayudar en este contexto de pandemia.

Junto a su vecina Julia Sosa y una de sus hijas, desde el inicio de la pandemia confeccionan elementos necesarios para el sector sanitario, como ser ambos, cofias (comúnmente como conocidos como gorros) y barbijos para el área Covid-19 del hospital Samic de la ciudad. La labor la realizan de forma gratuita.

"La idea surgió en el 2020 cuando mi hermano estuvo internado y yo veía como los médicos iban, venían, con tal dedicación para con todos sus pacientes. La atención a mi hermano fue tan buena que pensé en cómo podía colaborar con el hospital, y me surgió la idea de confeccionar la ropa descartable para el sector Covid- 19, tan necesarias para el personal".

"Esta fue mi manera como vecina de agradecer la atención y el trabajo que ellos realizan diariamente en el hospital. He entregado más de 800 juegos de ambos y aun faltan más, siempre es necesario porque como son elementos descartables nunca están de más. El hospital recuerdo me brindó dos bobinas o rollos de tela de friselina y me puse manos a la obra. Como no había clases, mi hija que es docente me ayudó durante el 2020, este año ya no pudo, pero se acercó Julia Sosa mi vecina, quien me ayudaba a cortar los hilos y doblar las ropa", explicó Elba.

Para poder continuar con la labor solidaria, la mujer solicitó la colaboración de las comunidad para que le puedan donar telas de friselina y seguir confeccionando los elementos. "Es necesario cualquier cantidad de metros de tela de friselina que puedan donar, generalmente se usa verde o celeste, azul, pero cualquier color es bienvenido para poder hacer los ambos y colaborar con nuestro hospital", dijo la mujer.

El trabajo de confección de los ambos le demanda alrededor de ocho diarias sentada en la máquina de coser. La vecina solidaria cuenta con un plus, ya que en todo momento fue apoyada por su familia. "Es un momento tan difícil que si todos ponemos un granito de arena y colaboramos donando la friselina con nuestro hospital como vecinos seremos de gran utilidad".

Elba aguarda tener la materia prima para poder continuar con su trabajo solidario. "La friselina que necesito para continuar con la tarea solidaria cuesta alrededor de 90 pesos el metro, quien desee donar la cantidad que fuera se puede comunicar conmigo al 3751- 306790 y buscamos la tela", agregó.

Este no es el primer trabajo solidario que realiza, ya que utilizando sus dones en la costura suele adornar las tres cuadras de su barrio con motivos alusivos a cada fecha especial, su último trabajo fue realizar una bandera de Argentina para que cada vecino tenga una bandera en su casa el 20 de junio, cuando se conmemoró el Día de la Bandera, sin dudar todo lo relacionado a la solidaridad para Elba no es un trabajo sino una vocación.