Paciente con discapacidad visual denunció brutalidad policial

sábado 10 de julio de 2021 | 5:30hs.

cMarcio Maliszwski (46) fue camionero durante 24 años, hasta que un accidente laboral que pareció menor se fue agravando y derivó en estudios médicos que detectaron que padecía un tumor en el ojo izquierdo. A partir de ahí su vida dio un vuelco rotundo.

En noviembre pasado fue sometido a una compleja intervención quirúrgica en el Hospital Madariaga de Posadas en la cual le extrajeron el tumor y el ojo afectado. Además, le realizaron un injerto con músculos y tejidos de una pierna.

En tanto, según denunció el miércoles ante la Fiscalía de Instrucción en turno de Jardín América, un día antes fue abordado en la vía pública por efectivos policiales que lo redujeron, esposaron y sometieron a una feroz golpiza.

Luego fue trasladado a la comisaría local, donde lo desnudaron y continuaron con golpes y amenazas, mencionó en la correspondiente denuncia.

En diálogo con El Territorio, Maliszwski reconoció que teme represalias y opinó que el trasfondo de la situación que padeció tendría que ver con cuestiones personales.

“Hace tres semanas iba caminando por avenida San Martín y vi un auto similar al de la actual pareja de mi ex, que es policía. Como no veo bien, me acerqué a mirar la patente y vi que no era, pero en el interior del auto había una mujer que me preguntó qué estaba haciendo, que seguro le quería robar. No le dije nada y seguí caminando”, detalló.

Luego se enteró que dicho rodado es propiedad de otro integrante de la fuerza provincial, quien lo denunció por supuestas amenazas.

“Pero no me llegó ninguna citación ni nada. Hasta que el último martes iba a pie y me rodearon entre varios policías, me tumbaron al suelo y me esposaron sin decirme nada”, agregó.

Secuelas

En la correspondiente denuncia, el damnificado mencionó que del citado procedimiento participaron una decena de efectivos que se movilizaban en un patrullero y cuatro motocicletas, lo que parece desmesurado por tratarse de una persona con discapacidad visual y en pleno tratamiento oncológico.

Al respecto, Maliszwski comentó que “en un momento vi a un oficial de apellido Peralta en su auto particular, el mismo al cual me acerqué semanas atrás pensando que era el auto de la pareja de mi ex. Por eso pienso que él armó todo”.

“Cuando estaba en el piso me dieron un rodillazo y me pegaron en la cara. Ni les importó que tengo un injerto que está cicatrizando. En eso uno de los policías llamó por teléfono y escuché que dijo ‘ya estaba esposado’, y Peralta arrancó su auto y se fue. Fue todo muy raro, muy irregular”, reclamó.

En el medio del operativo perdió sus medicamentos. Ya en la comisaría lo desnudaron y aseguró que volvieron a golpearlo y se burlaban de su discapacidad.

“Mi familia se enteró, se empezaron a mover y esa noche me liberaron. Lo peor es que todavía no sé por qué me detuvieron y me dieron semejante paliza. La verdad siento vergüenza por lo que me hicieron, me trataron como al peor delincuente”, lamentó.

Incluso, citó que “uno de los policías me dijo que ni me gaste en hacer la denuncia porque ellos comen asado con la gente del juzgado y nadie les toca. Me dio una impotencia terrible. Tengo miedo de represalias, pero no puedo dejar esto así nomás”.

Con dolores en el rostro y la pierna operada, el jueves viajó a Posadas para una consulta con médicos del Hospital Madariaga que lo atienden, quienes constataron las secuelas y emitieron un certificado que será agregado a la denuncia.