miércoles 07 de julio de 2021 | 6:03hs.

Lucas Wasyluk (19) radicó el lunes una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá para que se investigue el accionar de los integrantes de la comisión policial que habrían irrumpido en su domicilio sin orden judicial, tras lo cual lo golpearon y amenazaron.

El hecho se registró el último viernes, alrededor de las 20.30, en el barrio Evita, de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, donde el joven reside con su madre y abuela materna.

“Los policías me persiguen porque me empecé a mover por lo de mi papá, pero voy a luchar hasta que se haga justicia”, subrayó el denunciante, hijo de quien en vida fuera Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, hecho por el que están imputados trece efectivos de la Unidad Regional II.

En diálogo con El Territorio, Wasyluk desmintió la versión oficial que indica que se dio a la fuga tras una denuncia por ruidos molestos y ratificó la acusación sobre los uniformados.

“Dicen que un vecino se quejó por la música fuerte, pero no creo porque eran las 20.30 y después de eso hubo música toda la madrugada en el barrio y la Policía ni apareció. Ellos me persiguen a mí. Hace un tiempo me fui a Buenos Ares porque me amenazaron; ahora, hace tres semanas volví y ya pasó esto. Estoy cansado y tengo miedo, sobre todo por mi mamá y mis abuelas, pero no voy a aflojar. Quiero justicia para mi papá”, remarcó.

También el lunes, desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) elevaron una nota al jefe de la Policía de Misiones, comisario general Carlos Miguel Merlo, solicitando un informe al respecto.

Golpes y amenazas

La solicitud de la CPPT lleva la firma de su presidente, Eduardo Magno Scherer, quien subrayó: “Estamos preocupados y ocupándonos de esta situación que, de haber existido, repudiamos total y absolutamente este tipo de prácticas que violan toda la normativa nacional e internacional de acceso a la comunicación de quienes se encuentran privados de su libertad y los malos tratos”.

Con relación a la denuncia de Lucas Wasyluk, en ésta el joven detalló sus pesares y remarcó que vive con temor a represalias.

“El viernes trabajé en la chacra de mi abuela paterna cortando leña, a eso de las 20 volví a mi casa y me puse a escuchar música con mi amigo Richard G. Estaba en mi pieza, que está al fondo de la casa que comparto con mi mamá y mi abuela, cuando a eso de las 20.30 escuché un fuerte golpe en la puerta e inmediatamente entraron seis policías a mi habitación y con gritos y amenazas me agarraron del cuello para que no pueda gritar ni defenderme”, se cita en la denuncia.

Según mencionó Wasyluk, los uniformados insultaron a su mamá y todo el tiempo se referían a él como “maricón”.

Indicó que no se resistió y solamente preguntaba cuál era el motivo por el que ingresaron a su habitación con tanta violencia.

“Me esposaron y con empujones y golpes me subieron a mí y a mi amigo menor de edad en la parte trasera de la camioneta. También se llevaron mi equipo de música y hasta ahora no pude recuperarlo. Lo único que hice fue preguntar por qué me detenían y le pedía ayuda a mi mamá, que presenció todo sin poder hacer nada, al igual que otros vecinos sorprendidos por la brutalidad de los policías”, remarcó.

Vivir con miedo

Una vez reducido y esposado, el joven y su amigo fueron trasladados a la comisaría de Villa Bonita.

Afirmó: “Me pegaron y todo el tiempo me insultaban diciéndome maricón”.

“Luego me llevaron a la Seccional Quinta de Oberá, donde me revisaron por arriba y me volvieron a llevar a Villa Bonita, mientras me amenazaban para que no haga ninguna denuncia por lo que pasó, porque ahí sí me iban a agarrar y me dijeron: ‘Vos, Wasyluk, cuidate porque te tenemos marcado’. A mi amigo no le pegaron ni le amenazaron, por suerte, lo que también me demuestra que el problema es conmigo”, opinó.

Además, en la misma denuncia dejó constancia que “todo el tiempo los policías pasan por mi casa observándome, lo mismo en cualquier lugar donde esté me observan y me persiguen. Me siento amenazado y tengo miedo que me pase lo mismo que le pasó a mi papá, por lo que pido protección para mi mamá, mis abuelas y para mí, ya que pasamos por muchas situaciones de violencia policial”.

La denuncia del lunes se realizó con el patrocinio del abogado y diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, quien además es querellante en representación de la familia en el expediente que investiga el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk.

El letrado solicitó que recibida la denuncia de Lucas Wasyluk se “formule inmediatamente el requerimiento de instrucción formal”, al tiempo que “se requiera al Juzgado de Paz de Campo Ramón todas las actuaciones contravencionales relacionadas con el hecho denunciado”.

En esa misma línea, Pereyra Pigerl pidió que se cite y tome declaración a cinco testigos directos del cuestionado procedimiento policial.



Reclamo nacional

En su edición del pasado 29 de junio, El Territorio publicó detalles de la solicitud del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) respecto al expediente del homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38).

A través de una nota remitida al Tribunal Penal Uno de Oberá, el organismo nacional solicitó información referida a la fecha de inicio del juicio oral en la causa caratulada “Expediente Nro. 1010 - año 2011 De Mattos, Pedro y otros s/ tortura seguida de muerte”.

También se requieren “las razones fundadas de la demora y las medidas que se estiman pertinentes para garantizar los estándares internacionales vinculados a combatir la impunidad mediante una investigación eficaz, y la sanción y reparación adecuada de los hechos de torturas seguido de muerte sufridos por el señor Wasyluk”.

Desde la CNPT mencionaron que según los estándares internacionales en la materia, el retardo en emitir una decisión final sobre un caso como el citado “puede comprometer la responsabilidad del Estado, máxime cuando las dilaciones resulten injustificadas y/o de exclusiva responsabilidad del órgano a cargo de la investigación, y generen violaciones a la garantía de plazo razonable que vayan en detrimento del derecho de las víctimas a la protección judicial efectiva”.

En tanto, desde el Tribunal Penal Uno confirmaron que el debate oral por el homicidio de Wasylyk se realizará en noviembre, siempre y cuando se halle un espacio físico adecuado por la cantidad de personas que intervendrán.

En principio, el juicio se desarrollará en ocho audiencias previstas para los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de noviembre. En tanto, se prevé la presencia de 40 testigos.