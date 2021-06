Padre e hija se quedaron en la calle a causa de un incendio

lunes 21 de junio de 2021 | 6:03hs.

Un vecino del barrio Sarmiento de Eldorado y su pequeña hija de 4 años quedaron prácticamente en la calle luego de que un incendio destruyera casi en su totalidad su humilde vivienda.

Según consignó el portal de noticias Norte Misionero, el siniestro se produjo durante los primeros minutos de ayer en una morada ubicada sobre la calle Río Iguazú y avenida El Fundador del kilómetro 6.

Más allá del trabajo de los Bomberos y de la Policía, no se pudo hacer mucho para evitar que las llamas afectaran todas las pertenencias de los damnificados.

Sobre lo sucedido, María Cena, hermana del dueño de casa, hizo una publicación en su red social de Facebook en la que pidió la colaboración de la comunidad con prendas de vestir y alimentos.

“Si pueden ayudarle con lo que tengan en sus casas y que ya no usen será muy bien recibido. Si alguno tiene una muleta que no use por favor si puede acercarnos o bien comunicarse conmigo al 376-4694022 o al 3751-410216 porque él no tiene teléfono, hasta el teléfono se quemó”, agregó Cena, quien comentó además que su familiar es discapacitado y por ello necesita de muletas.