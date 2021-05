Bundziak fue cuarto en la serie y la lluvia no dejó correr la final del TC Mouras

viernes 21 de mayo de 2021 | 18:02hs.

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó en la cuarta posición en la primera serie de la séptima fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Por la intensa lluvia, las autoridades de la prueba resolvieron no correr la final.

Debido a las restricciones en el AMBA, que empezarán a regir mañana, se resolvió cambiar el cronograma y correr toda la actividad en la jornada de hoy.

Así el misionero salió a cumplir con el primer entrenamiento y solamente pudo cerrar una vuelta, ya que la pista presentaba algunos charcos y hacía un trompo en la segunda vuelta rápida. Al final del ensayo quedó en la 10° posición. Luego vino la clasificación y marcó 1m51s522/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4400 metros (con chicana) y quedó 11° a 1s576/1000.

Bajo una lluvia torrencial el misionero salió a disputar la serie y desde la sexta posición pudo avanzar y quedar en la cuarta posición en el primer parcial. El ganador del parcial fue Diego Azar (Chevrolet). La segunda serie quedó en manos de Gabriel Gandulia (Ford).

Como la lluvia no paraba los Comisarios Deportivos designados para la séptima fecha del TC Mouras decidieron suspender la final, con el objetivo de preservar la seguridad de los pilotos, a causa de la intensa lluvia al momento de disputar las finales.

“La verdad es que tuvimos que adaptarnos rápido a todos los cambios que hubo en los ensayos solo pude dar dos vueltas. En la clasificación no estuvimos finos, pero en la serie recuperamos el auto y estábamos firmes para la final pero no se pudo correr y esta bien porque la pista tenía mucha agua y no se veía nada”, explicó Bundziak.

La próxima fecha, la octava del calendario, esta pautada para el 6 de junio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, pero todo dependerá de la situación epidemiológica del AMBA.