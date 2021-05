El aguinaldo se adelantará en algunas comunas de Misiones

miércoles 19 de mayo de 2021 | 18:31hs.

Los empleados de la administración pública provincial percibirán este sábado el medio aguinaldo, monto que suele cobrarse a mediado o fines de junio, según lo dispuso el Gobernador Oscar Herrera Ahuad (Ver “Este sábado...”).

En esa línea, los municipios se encuentran analizando la situación, y si bien algunos coinciden en el pago anticipado, la mayoría seguirá con el cronograma normal de pago.

Pago adelantado

Jardín América se adhiere y adelanta el pago del aguinaldo para este sábado. Así lo dispuso el intendente Oscar Kornoski quién sostuvo que implica un esfuerzo muy grande pero que están preparados. “Nuestra forma de trabajar es siempre prevenir circunstancias que se deban afrontar, es por ello que vamos a efectuar el pago sin problemas”, dijo. En Montecarlo también se pagará este sábado, de acuerdo a lo confirmado por el intendente Jorge Lovato, puesto que ya tenían reservados los fondos para tal fin.

De la misma forma, el jefe comunal de San José Jorge Tenaschuk confirmó que los empleados municipales percibirán el sueldo anual complementario de forma anticipada el 3 de junio. Lo mismo ocurrirá en San Vicente, desde donde el alcalde Fabián Rodríguez confirmó el pago de aguinaldo junto al sueldo de este mes.

Además, en Capioví se debatía esto en una sesión anoche a última hora. Oscar Vogt, presidente del Concejo Deliberante, dijo al respecto que “si se llega con la parte económica vamos a acompañar la decisión del Gobierno Provincial”.

En Bernardo de Irigoyen aún no se definió, pero desde la comuna se está estudiando la posibilidad de adelantar el pago, pues indican que llegan bien con los recursos.

Mientras que algo similar se informó desde Bonpland, donde el alcalde Juan Carlos Bueno explicó: “no tenemos comunicación oficial todavía, y vamos a ver qué hacen los otros municipios. Los fondos tenemos eso no sería impedimento”.

Cronograma normal

El pago del sueldo anual complementario a los empleados de la Municipalidad de Alem “se realizará como es habitual, la semana previa al día del padre”, dijo el secretario de economía y finanzas local, Marcelo Delgado. Enfatizó en que “los recursos están garantizados porque siempre vamos ahorrando para no tener sobresaltos”.

El funcionario no cree que se adelante la fecha de pago porque “estamos en diálogo con los delegados de los gremios y queremos ser respetuosos de eso, que le signifique el mayor impacto a los empleados”. “Si adelantamos a mayo el pago y en junio tenemos algún incremento eso no va a impactar en este medio aguinaldo y de otra manera si lo hará”, declaró.

En tanto en Puerto Leoni, se va a pagar en junio, por decisión del intendente Fabio Cano, pues la idea es que los vecinos cuenten con el dinero para el día del padre, al igual que en Fachinal, desde donde el administrador Miguel Benítez argumentó: “voy a pagar mediados de junio porque para mayo dimos un plus por día trabajador de $3000”.

En Puerto Rico se pagarán en junio, debido a que en estos momentos se está pagando un bono de 14 mil pesos, además de que hubo un aumento en el sueldo. “Tenemos presupuestado dos aumentos al salario, el primero fue del 15% en enero y el próximo será en julio, también del 15%; la idea del bono fue que los empleados puedan paliar la economía de abril y mayo”, indicaron.

En Pozo Azul el pago está garantizado y será abonado en tiempo y forma. “Gracias a la administración que llevamos adelante, siempre cumplimos con esos compromisos, tenemos solvencia para realizar el pago del aguinaldo”, señaló el intendente, Edgar Gonzalez.

Mientras que la municipalidad de San Pedro, se abonará en junio el aguinaldo, y desde mayo los empleados municipales suman mil pesos al salario básico y 5.000 pesos no remunerativos que es abonado en dos cuotas. El intendente Miguel Dos Santos dijo que “es un esfuerzo que realiza el municipio porque entendemos que los empleados están ante una pérdida del poder adquisitivo. Si bien la demanda por asistencia social supera lo esperado, el presupuesto para el pago del aguinaldo está asegurado”.

De igual forma, los intendentes Rosendo Fuchs de Panambí, Bruno Beck de Andresito, José Márquez Da Silva de Campo Ramón y Pedro Gómez de Los Helechos seguirán abonando en la fecha estipulada a mitad de año.

Con la información de corresponsalías de Montecarlo, Jardín América, Irigoyen, Bonpland, Alem, Puerto Rico, San Pedro y Los Helechos.