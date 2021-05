Vacuna anticovid: en un día hubo más de 13 mil inscriptos mayores de 40 años

martes 18 de mayo de 2021 | 6:06hs.

Misiones habilitó ayer la inscripción a mayores de 40 años para recibir la primera dosis de la vacuna anticovid. El registro es a través de la app Alegra Med, que en pocas horas, desde las 0 hasta las 18 de ayer, tuvo 13.600 reservas, es decir, personas que solicitaron turno y 7.500 cupos ya asignados.



En esta nueva convocatoria que se realiza desde el Ministerio de Salud Pública no es necesario tener comorbilidades para anotarse. En la provincia se estima que hay unas 130.000 personas de entre 40 y 49 años que serán parte de esta nueva etapa de inmunización que comienza hoy en los vacunatorios acondicionados para esta campaña, en cada municipio.



“A medida que el Ministerio de Salud Pública va asignando dosis a los vacunatorios de la provincia, esas reservas se transforman en turnos confirmados”, explicó en diálogo con El Territorio Silvina Martínez, coordinadora operativa y de Desarrollo de Alegra Med Misiones (con ese nombre figura en App Store y Google Play).



La mayor demanda está en el grupo de los 43 a 46 años, destacó Martínez al tiempo que agregó “es un éxito que hayamos logrado esta cobertura, una de las pocas provincias que está vacunando este grupo etario de adultos jóvenes”



Entre el domingo y ayer se crearon 15.753 nuevas cuentas en la app mientras que, en total, hay 142.768 cuentas verificadas. Si bien la implementación del sistema de gestión de turno se concretó el 26 de marzo, Alegra Med nace en septiembre del 2020, inicialmente era para realizar teleconsultas a pacientes, que en su mayoría son de la población con enfermedades crónicas.



A diferencia de criterios que rigen en otros puntos del país, en Misiones los recuperados de Covid-19 que no presenten síntomas pueden acceder a la vacuna, sin necesidad de esperar intervalos de tiempo de semanas o meses.



De diciembre pasado a la actualidad, además de la población de riesgo enmarcada en el Plan Estratégico de Vacunación contra el Sars-Cov-2 (personal de salud, docente y adultos mayores), Misiones fue avanzando en otros grupos como camioneros, feriantes, taxistas, veteranos de Malvinas, pueblos originarios, personas con discapacidad, pacientes trasplantados y oncológicos.



En lo que respecta a los trabajadores de la educación, la provincia tiene 34.812 personas en las distintas modalidades que fueron inoculados al menos con una dosis.



Según el Monitor Público de Vacunación, la Nación envió a Misiones 306.350 dosis, de las cuales se aplicaron 210.269; 175.727 corresponden a la primera dosis y 34.592 con la segunda dosis.



Argentina cuenta con suministro de vacunas de tres proveedores. Se trata de la Sputnik V, la AstraZeneca y la Sinopharm. Por el momento, en Misiones se avanza en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna china al personal docente y sigue abierto el llamado a las personas de 50 a 59 años con comorbilidades y mayores de 60 años.



Mayores de 60 años

El viernes 7 de mayo la cartera sanitaria provincial puso en marcha otra estrategia para captar más gente en la vacunación anticovid. Hizo un llamado a mayores de 60 años, por terminación de DNI sin necesidad de gestionar turnos por la aplicación digital.



El miércoles concluyó esa convocatoria, sin embargo se dispuso continuar vacunando a los adultos mayores. De manera que ahora es a demanda, los mayores de 60 años que por diferentes motivos no hayan podido acceder a la primera dosis, sólo debe presentarse en el vacunatorio con su documento.

Los 34 mil trabajadores de la educación tienen una dosis