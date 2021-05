Parte de la Banda de los Cordobeses estaría involucrada en otro atraco

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:05hs.

A casi un mes de recibir la prisión preventiva por parte del Juzgado de Instrucción Siete de la capital provincial por estar involucrados en al menos tres atracos ocurridos entre el 6 y el 18 de febrero pasado en distintos puntos de la capital provincial, tres de los cinco integrantes de una peligrosa banda delictiva cordobesa fueron apuntados por un nuevo ilícito. Aunque esta última acusación viene desde Córdoba, provincia en donde desde un primer se manejó como sitio en donde los detenidos también habrían protagonizado varios atracos similares a los ocurridos en la tierra colorada.



Según pudo averiguar este matutino con fuentes confiables de la investigación, el último jueves llegó al despacho del magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete, un oficio emitido por el Juzgado de Control N° 4 en donde se solicita la colaboración de sus pares misioneros para el traslado de Gustavo C. (49), Lucas B. (38) y Rafael C. (45).



Estos, junto a otro cordobés, Cristopher S. (39), y un remisero misionero -considerado la pata local de la organización- están tras las rejas a la espera de que se resuelva su situación provincial por las acusaciones en Misiones.



De acuerdo a los datos proporcionados por los voceros, la nueva acusación tiene que ver con un robo calificado con uso de arma ocurrido el pasado 9 de enero en una zona conocida como Camino 60 Cuadras, en la capital cordobesa, en donde los tres implicados habrían ingresado a un negocio donde, bajo amenazas con armas de fuego a los empleados del lugar, se hicieron con dinero en efectivo.



A partir del seguimiento que hicieron durante los últimos meses en torno a este ilícito, los investigadores de esa provincia habrían encontrado elementos que relacionaron al hijo de uno de los miembros de la banda que cayó en febrero en Misiones con el robo.



Y por ello, y tras tomar conocimiento de las andanzas delictivas en Misiones, desde Córdoba se solicitó el inmediato traslado.



Sobre este requerimiento, las fuentes consultadas añadieron que al estar bastante encaminada la pesquisa por los hechos ocurridos en la tierra colorada, por el momento el juez Mattos rechazó la posibilidad de un traslado de los detenidos.



Se espera que en las próximas semanas, de considerarlo pertinente por parte del fiscal de instrucción, se avance con los trámites para la posterior elevación a juicio del expediente que tiene a los involucrados con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y robo calificado.



Raid delictivo

El arresto de los miembros de la banda se dio a partir del frustrado último golpe que dieron en una despensa ubicada en la zona de Zapiola y Quaranta de Posadas, el pasado 18 de febrero y de donde no pudieron llevarse nada de valor.



A partir de esto, personal de la Dirección Investigaciones Complejas obtuvo el dato de un Chevrolet Corsa tipo taxi en el que fueron vistos los sospechosos del asalto en el que no pudieron robar nada, pero sí golpearon a la dueña y a su hijo.



Ese móvil fue localizado y permitió la detención de su conductor.



Ahí surgió la pista de los cordobeses, pero cuando se hicieron allanamientos los mismos ya no estaban, aunque afortunadamente la alerta interprovincial se emitió a tiempo y permitió la captura en Entre Ríos.



Se estima que la banda estuvo parando en una vivienda del barrio Yacyretá, donde la Policía incautó varias prendas de vestir, algunas de ellas con características coincidentes a la descritas por las víctimas de los atracos y a las detectadas por cámaras de seguridad cercanas a los puntos asaltados.



Previo al asalto a la mencionada despensa, se registraron otros dos hechos perpetrados con características similares. Uno de ellos se registró el 16 de febrero en el barrio Nosiglia, donde una mujer denunció que cuatro delincuentes la sorprendieron en su casa mientras estaba sola con su hija de 3 años.



La mujer narró que uno de los asaltantes estaba armado y la amenazaba constantemente, mientras que los demás procedieron a revolver la casa hasta encontrar 450.000 pesos. Los malvivientes huyeron, pero antes la dejaron atada a una silla.



El primer golpe que se le adjudica a la banda, en tanto, fue asestado el 6 de febrero. Ocurrió en la chacra 67, donde nuevamente un grupo de cuatro ladrones -uno de ellos con vestimenta del Correo Argentino- asaltó y maniató a una familia entera.



De allí se robaron cerca de 80.000 pesos y también se llevaron las grabaciones de la cámara de seguridad.



En la pesquisa contra la banda participó el personal de la Dirección Investigaciones Complejas e intervino el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Mattos, con la Secretaría Dos, cuyo titular es Juan Pablo Trejo.