La provincia sumó 137 contagios y superó los 18 mil casos de Covid-19

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Para esta convocatoria no hace falta tener comorbilidades. Foto: Marcelo Rodríguez

Misiones reportó ayer otras dos muertes y otros 137 casos positivos de coronavirus, según lo difundido por el Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico diario. Así, la provincia, desde la llegada de la pandemia, acumula 312 víctimas mortales y 18.056 casos positivos de Covid-19.



Uno de los fallecidos de ayer a causa del Sars-Cov-2 fue un hombre de 72 años de Eldorado que había dado positivo a un test de antígeno el pasado 5 de mayo. Padecía Epoc, obesidad e hipertensión arterial. Según trascendió se había colocado la antigripal el año pasado y no estaba vacunado contra el coronavirus. Tampoco aceptó el tratamiento con plasma de convaleciente.



La otra víctima mortal era una mujer de la misma edad, oriunda de Puerto Rico y que tenía un retraso madurativo e hipertensión arterial.



Asimismo, el parte epidemiológico detalló que Posadas (52), Eldorado (19), Oberá (17), San Vicente (7), Leandro N. Alem (4), Montecarlo (4) Gobernador Roca (3), Puerto Iguazú (3), Puerto Rico (3), Dos de Mayo (3), Colonia Aurora (3), San Pedro (2), Wanda (2), Aristóbulo de Valle (2), Capioví (2), Colonia Delicia (2), San Javier (2), Santiago de Liniers (1), Bernardo de Irigoyen (1), 9 de Julio (1), Puerto Piray (1), Colonia Victoria (1), Puerto Libertad (1) y Puerto Esperanza (1), fueron las localidades que presentaron nuevos pacientes contagiados. Del total de los nuevos positivos, 125 poseen nexo epidemiológico establecido, mientras que doce poseen un nexo epidemiológico en estudio.



Además Salud Pública dio a conocer que hasta ayer son 1.178 los casos activos de Covid, con 89 pacientes internados. Asimismo 16.566 personas lograron recuperarse del virus, 127 en la jornada de ayer.



Por último hasta ayer eran 4.978 las personas en aisladas de manera preventiva.



Parte nacional

Otras 270 personas murieron y 16.350 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 70.522 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.307.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.



Un 44,44% (7.266 personas) de los infectados de ayer (16.350) corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 3.307.285 contagiados, el 89,27% (2.952.599) recibió el alta y 284.164 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que fallecieron 141 hombres y 126 mujeres, mientras que tres personas de la provincia de Buenos Aires que fueron reportadas sin dato de sexo.



Vacunación desde los 40 años

A partir de la hora 0 de hoy se habilitarán los turnos de vacunación contra el Covid-19 para misioneros desde los 40 años en adelante. La inscripción será a través de la aplicación Alegra Med Misiones y no es necesario tener comorbilidades para anotarse. Según indicaron desde la cartera sanitaria provincial se prevé que la inmunización se inicie esta misma semana, aunque no precisaron el día.



Se estima que en Misiones hay unas 130 mil personas de entre 40 y 49 años que entrarán ahora en esta nueva etapa de inmunización, que fue anunciada el sábado por el Ministerio de Salud de la provincia para la aplicación de la primera dosis en esta franja etaria.



Hasta la fecha, los equipos de vacunación dispuestos en toda la provincia aplicaron 204.834 dosis. Desde diciembre pasado a la actualidad, la tierra colorada viene vacunando de manera estratificada a diferentes grupos prioritarios. Se comenzó con el personal de salud, que ya se completó. Y en lo que respecta al personal docente, la provincia tiene 32.000 educadores en las distintas modalidades que están siendo vacunados contra el coronavirus, algunos ya completaron el esquema con ambas dosis.



Mientras, actualmente se están aplicando las dosis a los últimos grupos, teniendo en cuenta que cerca del 80% recibió su vacuna.