Acusado de abuso fue liberado aunque implica riesgo para las víctimas

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:03hs.

El pasado 16 de febrero, un hombre con domicilio en la localidad de Colonia Alberdi fue detenido por el presunto delito de abuso sexual simple en perjuicio de tres sobrinas menores de edad.



Transcurridos casi dos meses de su captura, el 14 de abril el sospechoso fue beneficiado con la excarcelación anticipada bajo caución juratoria. En tanto, en la misma resolución se dejó constancia de la existencia de riesgo para las víctimas.



“Atendiendo a las circunstancias del hecho investigado, me llevan a presumir que existe un riesgo concreto de que al recuperar la libertad el imputado pueda constituirse en un peligro para las víctimas”, se cita en el dictamen emitido por el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.



Asimismo, se estableció la prohibición de acercamiento a 300 metros de las tres menores que 16, 15 y 11 años.



El imputado, identificado como S. M. P., tampoco puede contactarse con sus sobrinas mediante redes sociales ni otras vías de comunicación, se especificó.



Por su parte, desde la querella que representa a las víctimas anticiparon que insistirán con un cambio de carátula que agravaría la imputación actual, para lo que consideraron que existen sobrados elementos de prueba, lo que podría derivar en una nueva detención.



El expediente N° 16630/2021 está caratulado como abuso sexual simple reiterados, tres hechos en concurso real, delito que contempla una pena máxima de cuatro años de cárcel, lo que posibilitó la excarcelación.



De todas formas, los progenitores de las presuntas víctimas insistieron en que por el momento no se contempló que el acusado es el tío de las menores, circunstancia que habría aprovechado para someterlas y constituiría un agravante.



“Es muy doloroso”

Tras la excarcelación, los padres de las tres menores se presentaron en el juzgado interviniente para interiorizarse sobre las novedades del expediente.



Incluso, en primera instancia manifestaron la intención de encadenarse para expresar su desacuerdo con la medida judicial, aunque luego decidieron postergar la medida para no entorpecer el proceso en marcha.



“No podemos creer que hayan liberado a la persona que abusó durante años a nuestras hijas, siendo que las nenas contaron las barbaridades que les hizo. Es muy doloroso, muy triste que ahora las nenas tengan que encerrarse en sus casas y que el pervertido ande libre. No hay justificación”, comentó una de las madres.



Por su parte, otra progenitora indicó: “Estoy absolutamente desilusionada. Mi hija recién el 4 de mayo declaró en Cámara Gesell, por eso no entiendo cómo le dieron la excarcelación en abril. Pensamos que esto sería diferente, expusimos lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos, pero la Justicia nos defraudó. Fue muy difícil hacer la denuncia porque fue revivir todo ese infierno, pero ni así alcanzó”.



Y agregó: “Lo menos que esperaba era que escuchen a mi hija y que después resuelvan la excarcelación, pero lo liberaron antes, como que no interesa lo que cuente mi nena”, reclamó.



En tanto, el padre de otra de las menores remarcó que “nuestras hijas corren riesgo con ese tipo suelto, como el mismo juzgado reconoció en su escrito. A partir de ahora tenemos que cuidar más que nunca a nuestras hijas. Y vamos a seguir empujando para esclarecer esto y que ninguna criatura caiga en las garras del mismo tipo”.



Primero caso

La primera denuncia fue radicada a principios de febrero ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, aunque los hechos se habrían registrado en la localidad de Colonia Alberdi.



Por la gravedad del caso y el parentesco entre la presunta víctima y el sospechoso, el hecho generó un cimbronazo en la familia y derivó en otras dos denuncias contra el mismo individuo, quien fue detenido el 16 de febrero.



Estas últimas también se concretaron en la Comisaría de la Mujer de Oberá por parte de una mujer de 41 años y un hombre de 46, progenitores de una chica 15 y otra de 16, respectivamente.



Las citadas son primas de la nena de 11 años, cuya madre radicó la primera denuncia, al tiempo que las tres menores apuntaron contra el mismo tío.



“Toda la familia está muy afectada con todo esto. En realidad tardé varios meses en hacer la denuncia porque sabía el impacto que iba a tener, pero ante todo está mi hija y necesitamos que se haga justicia. Por otra parte, nunca imaginé que sus primas también fueran víctimas de la misma persona”, graficó la madre de la más pequeña.



Explicó que el sospechoso es el marido de la hermana de su esposo. Además, es el padrino de su hija.



En tanto, precisó que a mediados de septiembre del año pasado la menor se acercó y le preguntó si le podía contar algo sin que se enojara, lo que la sobresaltó.



“No quiero que sufras, mami -me dijo-, y ahí se me erizó la piel. Le respondí que no se preocupe, que me podía contar lo que fuera. Ahí se animó y me dijo que S. abusó de ella. Fue como un desahogo porque empezó a llorar. Era un mar de lágrimas”, rememoró.



Abusos y amenazas

Según consta en la denuncia, los abusos habrían comenzado cuando la menor tenía entre 6 y 7 años y se concretaron en fiestas y eventos familiares.



La mujer señaló que su cuñado “siempre jugaba mucho con los chicos en los cumpleaños y fiestas familiares, pero nunca imaginé que tenía otras intenciones. Mi hija contó que él le decía para jugar a la mancha escondida con la luz apagada y ahí aprovechaba para manosearla. Contó que fueron muchas veces, cada vez que podía estar un ratito solo con ella”.



Incluso, mencionó que el primer abuso se habría concretado en el cumpleaños de su hija.



En tanto, señaló que la pequeña le contó que su tío también la habría amenazado, como explicitó en la denuncia.



“Le tocaba… y la amenazaba con que si le contaba a alguien lo que le hacía, la iba a asfixiar y listo”, precisó.



Si bien la nena le contó lo sucedido a mediados de septiembre del año pasado, la progenitora guardó el secreto durante varios meses, consciente del impacto que una denuncia por abuso sexual generaría en el seno de la familia.



“La mujer de él, que es la hermana de mi marido, estaba embarazada y en octubre falleció mi suegra. Por eso hasta dudé en denunciar, todo para no romper los vínculos familiares. En noviembre le conté a mi marido y quedó destruido, entonces no sabía qué hacer. Al mismo tiempo mi nena cambió su carácter, tiene pesadillas en las noches y está afectada, como que necesita que se haga justicia. Entonces con mi marido decidimos denunciar”, detalló.

Reclamo comunitario

Bajo las consignas “Con los chicos no” y “Justicia para las víctimas”, el pasado 26 de febrero vecinos de la localidad de Colonia Alberdi se movilizaron para reclamar Justicia en el marco de la denuncia de abuso en perjuicio de tres primas.



“Pedimos que la Justicia sea imparcial y rápida, que no haya amiguismo. Samos que a veces los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. También a veces las causas se encajonan, los plazos se alargan demasiado y después todo queda en el olvido. No queremos que eso pase ni que el caso quede impune”, subrayó ese día Gladis Gómez, directora de la Escuela 273.



Miriam Wittmann, maestra de Nivel Inicial y concejal de Colonia Alberdi, instó a que “la comunidad salga del letargo y el conformismo. Entre todos tenemos que enfrentar al abuso infantil y tomar consciencia de que los chicos no mienten. Tenemos que creerles cuando cuentan las cosas y acompañarlos mucho porque el abuso deja cicatrices”.