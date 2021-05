Penales positivos

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:06hs.

Boca derrotó ayer por penales (4-2) a un River diezmado por los 15 casos positivos de coronavirus, luego del empate 1-1 en la Bombonera, y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.



Carlos Tevez marcó para Boca y Julián Álvarez lo hizo para River durante los 90 minutos. El defensor Julio Buffarini marcó el cuarto penal que definió el duelo a favor del Xeneize, que cortó la racha de cinco eliminaciones seguidas ante River. Su rival en semifinales será Racing.



Boca estuvo cerca de la reprobación. El contexto lo invitaba a tomar la iniciativa en el juego, pero no lo hizo. Se mantuvo fiel a la idea de Miguel Russo.



River, aun con limitaciones, no renunció a su intención de presionar y por momentos se hizo cargo de la pelota.



El debut del juvenil Alan Leonardo Díaz en el arco de River fue para destacar. Los primeros minutos fueron de nervios comprensibles y no tuvo incidencia en el gol de Tevez.



Boca se puso en ventaja con un error en la dupla Angileri-Casco que propició el centro de Medina para Tevez quien cometió infracción a Maidana y con el hombro (su intención era pegarle de cabeza) abrió el marcador.



El árbitro Facundo Tello no observó falta del Apache y luego tuvo más errores. Pudo haber exhibido la tarjeta roja a Maidana y Villa.



River se asentó en los minutos finales del primer tiempo y llegó con peligro al área. Agustín Rossi estuvo impreciso en una salida, pero no lo aprovechó Montiel. En la siguiente jugada, Maidana cabeceó en soledad y la pelota se fue por encima del travesaño. Poco después, un tiro libre de Angileri pasó cerca del palo.



Boca tomaba malas decisiones con Villa y Pavón, se contenía con Medina; y Tevez se mostró siempre peligroso.



El Apache exigió al juvenil Díaz en dos ocasiones durante la segunda etapa y esa falta de definición Boca la pagó cara con el empate de River.



Los ajustes que Gallardo realizó hicieron su efecto y Álvarez, de cabeza, estableció el 1-1 en el mejor momento de un River sin cinco de sus habituales titulares y poco recambio en el banco.



Lucas Beltrán, José Paradela y Tomás Galván le dieron juego a un River que se plantó mejor, con Ponzio de volante central desde la salida de Enzo Pérez por lesión, ya sin la discreta producción de Jorge Carrascal y Milton Casco.



La igualdad de River llenó de preguntas a un Boca más confundido que de costumbre. El resultado quedó abierto hasta el final.



River arriesgó en sus salidas con el buen pase de David Martínez desde el fondo y Boca nunca aprovechó las contras que se le generaron.



Los penales, una vía predilecta de Boca para acceder a instancias finales, le dieron al equipo de Russo el alivio ante un River que se retiró con la cabeza en alto de la Bombonera y con un futuro complicado a la espera de no sufrir más casos de Covid-19 con vistas a la Copa Libertadores.



Boca enfrentará a Racing en semifinales a sabiendas de que la imagen que dejó ante River no la puede repetir.

“Pudimos haberlo definido antes”, admitió el DT Russo “A quién le importa cómo vamos a armar el equipo en esta situación”