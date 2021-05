“A quién le importa cómo vamos a armar el equipo en esta situación”

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:01hs.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, fue contundente a la hora de ver de frente el momento que atraviesa su equipo tras los 15 casos de coronavirus que desmembraron al plantel tanto para el Superclásico perdido por penales ante Boca como en los próximos dos juegos por Libertadores, y al respecto disparó una frase desafiante: “¿A quién le importa cómo va a ser la formación en los próximos partidos?”.



“En 24 horas teníamos que jugar un clásico en la cancha de Boca con todo lo que pasó y por eso en River deben sentirse orgullosos por lo que hicieron estos jugadores ante las adversidades que hay en el fútbol y hasta en la vida misma con los casos de Covid-19”, tiró el DT.



“Vinimos a jugar en la Bombonera un partido buscando estar presentes y hacer un partido digno con nuestras formas, y más allá de perder por penales, ante el potencial del rival y nuestro equipo no hubo diferencias, sobre todo frente a un rival que nos generaba peligro con hombres rápidos arriba”, analizó.



Y sobre el partido en sí destacó que no creía que hubiera “mucho para analizar por todo lo que se vivió en las últimas horas.



Eso sí, en el gol de Carlos Tevez hubo un error gravísimo de todos los árbitros que estuvieron a cargo del partido y no cobraron la falta previa que el delantero le hizo a Jonatan Maidana”.