Nena de 12 años, abusada, se encuentra estable tras un aborto clandestino

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Una niña embarazada es una niña abusada. Así está establecido en las leyes de proteccion en Argentina y desde los organismos que velan por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. como lo es Unicef: detrás de un embarazo forzado se presume violencia sexual, lo cual obliga a los funcionarios del Estado a denunciar.



Un caso de vulneración de derechos salió a la luz ayer en Misiones: una nena de 12 años debió ser internada de urgencia por las secuelas de un aborto clandestino, producto de un abuso sexual.



La niña se encuentra estable, acompañada por su madre, en las instalaciones del Hospital Materno Neonatal (HMN) de Posadas adonde fue derivada desde el hospita de Jardín América.



Es asistida por un equipo interdisciplinario compuesto por obstetras y psicólogos, dado que no emitió relato de lo sucedido y su mamá desconocía su estado, según pudo reconstruir El Territorio de acuerdo a fuentes cercanas al caso.



La paciente se recupera de la interrupción del embarazo mientras la investigación judicial sigue su curso a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2, con asiento en Jardín América. Desde la Policía de Misiones señalaron que hasta ayer no había denuncias específicas de abuso sexual.



Al momento de ser derivada a Posadas, fuentes aseguran que el nosocomio de Jardín América no informaron la presunción de abuso, sólo notificaron las semanas de gestación de la paciente. En Posadas, en tanto, se actuó conforme al protocolo, con la denuncia correspondiente y el legrado para salvar la vida de la niña.



Traslado de urgencia

El sábado, la nena de 12 años y su mamá recurrieron primero al centro asistencial de Hipólito Yrigoyen, de donde son oriundas, por los dolores y el malestar general. Por lo que pudo reconstruir este medio, desde allí fue derivada al hospital de Jardín América, donde la médica certificó “pérdidas en un embarazo de 16 semanas” y requirió que sea trasladada de urgencia a Posadas. Fue trasladada el sábado por la mañana desde el hospital jardinense hasta el HMN, luego de que en un control se detectara que estaba embarazada de 16 semanas. “Dolor abdominal intenso y pérdida de sangre, por lo cual se solicita ecografía, que informa gestante de 16 semanas”, se detalla en el informe médico de Jardín América.



La Policía investiga el hecho por orden de la Justicia, que dispuso que se instruya sumario por “supuesto aborto” y se solicite la pertinente orden de allanamiento en el domicilio donde reside la menor a los fines de ubicar indicios o vestigios de una presunta práctica ilegal de aborto, como así se identifique al grupo conviviente”.



Si bien en la carátula no está establecido el delito sexual, el Código Penal establece que una niña de 12 años no tiene edad para consentir una relación sexual por lo cual se presume abuso.



“Todo embarazo de niñas es un posible embarazo forzado por una violación. El psiquismo de niñas de 12 y 13 años no está preparado para consentir una relación sexual desde la posición de sujeto”, advierten desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Menor de 15 años, se sospecha abuso sexual