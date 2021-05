Juana y sus miedos sobre la maternidad

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Juana Repetto comparte cada etapa de su dulce espera con sus seguidores. A dos meses de dar a luz a su segundo hijo, la actriz abrió su corazón una vez más.



Siempre sincera y abierta a hablar de sus inseguridades, la hija de Reina Reech compartió una tierna secuencia de fotos que muestra a Toribio súper feliz y admitió que le da miedo no poder prestarle la atención que necesita cuando nazca su bebé.“Estas fotos me transmiten algo especial, como que me da sensación en el cuerpo. No sé si es la expresión, verlo feliz, pero me genera un alguito entre hermoso y nostálgico. Y sí, estoy bastante movilizada con que dentro de tan poquito voy a tener que repartirme y asustada con no poder darle todo lo que necesite”, cerró, súper sincera.