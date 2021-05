‘Merlí’ se divierte dando una vuelta por Buenos Aires

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Francesc Orella Pinell es el actor catalán que le dio forma, cuerpo, voz y pensamientos a Merlí, el atribulado profesor de filosofía en la serie homónima.



Es por eso que este sábado por la tarde sorprendió al dejarse ver en las Instagram Stories de Leonardo Sbaraglia: “Estamos aquí arreglando nuestra facha para la gente”, dijo Cesc, mientras se lo veía en modo selfie al lado de Sbaraglia, ambos sentados en la mesa de una parrilla y acomodándose los pelos con las manos. “Estamos en Buenos Aires... me dijiste el nombre del barrio y no me acuerdo”, le comentó a sus compañeros comensales, que le aclararon dónde estaba: La Paternal. “Lomo al barro, asado, mollejas y un postre que te mueres...”, enumeró “Merlí” sobre el banquete servido. “Estoy muerto, dentro de unos minutos voy a caer rendido a los pies de esta ciudad”, agregó en el último de los tres videos que publicó Sbaraglia. Luego, el argentino subió una foto general en el que se ven a todos los integrantes de la mesa, entre los que estaban los actores Lorena Vega y Diego Jakubowicz.