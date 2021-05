Montecarlo: Federico Plocher y 50 años compilando historias

domingo 16 de mayo de 2021 | 13:25hs.

Fotografías, colecciones de diferentes artículos, eso es lo que caracteriza a Plocher. En este marco el Ejecutivo Municipal junto al Concejo Deliberante, entregaron un reconocimiento a este vecino por el gran aporte que brinda a la comunidad dando a conocer historias diversas, que también fueron plasmadas en libros, además en los próximos dias el hombre cumplirá 90 años de edad.

Todo el material de archivo fotográfico, documentos, objetos y demas, son exibidos en el museo Huellas del Pasado , espacio que funciona en el domicilio de Plocher.

"Originalmente, en la colonia la gente no tiraba las cosas y guardaba todo en un galpón, entonces cuando la mayoría de los pioneros fallecieron, los nietos o los hijos se mudaban a otro lado y no querían llevar las antigüedades, entonces me llamaban para ver qué cosas me servían para el museo; así fui juntando muchas cosas, gracias a la ayuda de la gente”, detalló Federico Plocher.

Así Plocher fue ubicando los distintos artículos y utensillos según la temática, la época y la procedencia. Además se tomó el trabajo de dedicarle un sector del museo a las distintas naciones de donde provienen los pioneros de Montecarlo. No tiene detallado la cantidad de piezas, pero sí sabe quiénes fueron los donantes.

El museo se encuentra sobre la calle Culmey, a pasos del Instituto Privado Carlos Culmey de Montecarlo, en la zona céntrica.