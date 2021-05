Fito Páez aprovecha este tiempo para grabar y disfrutar del éxito

viernes 14 de mayo de 2021 | 6:00hs.

El músico y compositor Fito Páez anunció que está trabajando para “grabar tres álbumes en los próximos dos meses” al participar del ciclo la “Entrevista Federal” que reúne a periodistas de la red de emisoras que integran Radio Nacional.

“Responder a la pregunta ‘cómo andás’ es difícil en estos tiempos, pero disfruto mucho de las mieles de mi oficio y por eso voy a grabar tres álbumes en los próximos dos meses”, dijo Páez al inicio de la charla que se escuchó por AM 870 y sus plataformas digitales.

En relación a los tres discos, detalló que “uno lo escribí para 64 músicos basado en la obra de Roberto Arlt, otro tiene 10 canciones que arden y hay un tercero de piano solo con un clima más bucólico aunque no por ello menos intenso” y sostuvo que “quiero nadar en el futuro”.

El presente musical del autor y cantante no para de cosechar lauros: en los últimos meses y de la mano del disco “La conquista del espacio” ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo, obtuvo dos Grammy Latinos (Mejor Canción Pop/rock por “La canción de las bestias”y Mejor álbum pop/rock) y alcanzó media docena de nominaciones a los Premios Gardel.

Durante la ronda de preguntas, el también cineasta y escritor se refirió a otras dos facetas que explora en estos tiempos como son una biografía y la serie sobre su vida que está preparando la plataforma de streaming Netflix.

“La bio fue una experiencia casi obligada que terminó siendo muy hermosa y que encaré a desgano después de haber terminado el guión de una película que estaba inconcluso”, contó el artista rosarino.

En relación a la trama de la serie ‘El amor después del amor’ (igual que su séptimo y exitosísimo séptimo disco que lanzó en 1992), Fito deslizó que “por un lado nunca fui pudoroso y por el otro hay una regla de oro que es que siempre salgo mal parado y mis amigos y amigas son los invitados a la fiesta que me salvan la vida”.

A lo largo de la charla el creador atribuyó su prolífica producción artística, a que “supongo que hay una pulsión por narrar, los seres humanos somos máquinas narrativas”.

El Grammy

Fito Páez fue el único argentino destacado en la 63° entrega de los Grammy, premiación con la que la Academia de Grabación reconoce a la industria musical.

La gala del domingo pasado estuvo marcada por la pandemia del coronavirus y muchos de los nominados no pudieron estar presentes en el Staples Center de Los Ángeles, sede habitual de esta gran fiesta en los Estados Unidos.

De todas maneras, toda la premiación y ceremonia pudo seguirse en toda Latinoamérica en vivo por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original) con el humorista sudafricano Trevor Noah como presentador y con conexiones en directo en varias partes del mundo.

Además contó con las actuaciones de Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish, entre otros artistas.

En el tramo no televisado de la ceremonia, que se llevó adelante en horas de la tarde, Fito Páez se llevó su premio en la categoría Mejor Álbum Rock Latino o Alternativo, por su último trabajo ‘La Conquista del Espacio’.

Vestido con un traje azul y una camisa estampada, el músico agradeció a través de un video que grabó junto a su equipo y se emitió durante la transmisión. “¡Unbelievable! (Increíble)”, dijo luego de abrazarse a sus compañeros de trabajo. Y, en su discurso en inglés, le agradeció a la Academia, a su familia y a su equipo de trabajo.

“Es increíble para mí. Estoy muy nervioso... No sé qué decir... -reconoció en su sorpresa-. Los amo. Gracias a todos los miembros de la Academia”, agregó y también deseó que termine pronto la pandemia del coronavirus.

“Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado”, dijo luego el autor de Mariposa Tecknicolor.

“Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta. Y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”, continuó el músico argentino que estaba nominado junto a BajoFondo, por Aura; Cami, por Monstruo; Cultura Profética, por Sobrevolando; y Lido Pimienta, por Miss Colombia.