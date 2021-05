Fiesta de Ford en Oberá

lunes 10 de mayo de 2021 | 1:26hs.

Una larga y cansadora jornada se vivió ayer en el Autódromo de Oberá en el marco de la segunda fecha del Misionero de Pista, que tuvo como ganadores a Javier Kupki (TC4000), Guillermo Guidi (Copa Fiat 1.4), Iñaki Beitia (Clase 3) y Santiago Mantilla (Clase 1), pero esta última categoría quedó en suspenso por un toque entre Jorge Litwiñiuk (Fiat Uno) y Ezequiel Mieres (Fiat Uno).

Cuando el sol ya había desaparecido, se largó la final del TC4000 que tuvo como amplio dominador a Javier Kupski (Ford Fairlane), quien cerró su día perfecto luego de hacer la pole, ganado su serie y abrochar la final, para saltar a la cima del campeonato.

Lo único que complicó al obereño fue la falta de visión ya que la competencia terminó ya entrada la tarde-noche en la zona centro. Segundo llegó Santiago Viana para sellar el 1-2 de Ford.

Tercero en gran trabajó llegó Marcelo Kuchaski (Chevrolet 400), quien había ganado la segunda serie y en la final no pudo seguir el ritmo a los Ford.

“Es una alegría enorme ganar acá en Oberá con Ford, es mérito todo del equipo que me entregó un gran auto y yo sólo tuve que manejar. Al final la única complicación fue la falta de luz porque no se veía nada y empecé a cuidar de más y cuando me di cuenta apareció Santy detrás mío; así que la última vuelta la hice clasificando para que no me pase”, explicó el obereño.

Mantilla se lució

Santiago Mantilla (Fiat Uno) volvió a ganar la final de la Clase 1 y la hizo de forma contundente. Una vez que pudo superar a Ezequiel Mieres (Fiat Uno) y Kevin Jonhson (Fiat Uno) se escapó y nadie le dio alcance.

El campeón se vio favorecido por la pelea que tuvieron Jorge Litwiñiuk (Fiat Uno) con Mieres y Jonhson.

El polaquito avanzó a la segunda posición luego de un relanzamiento, donde pasó a Mieres con roce incluido. Después se defendió bien y pudo cubrir todos los huecos de los juveniles pilotos que buscaban recuperar el terreno perdido.

El roce generó que Mieres presente una protesta post carrera lo que hizo que la clasificación del segundo puesto para atrás quede en suspenso.

Guidi pescó en la Copa Fiat

Guillermo Guidi pescó una victoria en la final de la Copa Fiat 1.4. El piloto de Puerto Iguazú aprovechó la pelea entre Marcelo Da Cruz y Diego Bonda que se tocaron en la vuelta final y desde el tercer puesto saltó a la punta para terminar festejando su segunda victoria en la categoría.

La final fue ampliamente dominada por Marcelo Da Cruz que largó muy bien, le ganó el pique a Martín Álvez Correa y a Diego Bonda, y se escapó adelante en el desenlace.

Bonda se recuperaba y se ubicaba tercero luego de pasar a Guillermo Guidi. La salida del auto de seguridad hizo que se vuelvan a juntar todos y ahí empezó otra carrera.

Da Cruz aguantó los ataques de Bonda, que empezó a buscarlo por todos lados, y en el giro final de la curva del casino se tiró Bonda, los autos se tocaron y se fueron aplaudiendo en la recta de atrás de Boxes. Al final de la recta, los dos fueron de nuevo a la chapa, se engancharon y eso hizo que el auto de Da Cruz termine volcando sin consecuencia para el piloto.

Eso fue aprovechado por Guidi, que del tercer lugar saltó a la primera posición y terminó festejando una victoria impensada. Segundo llegó Bonda y tercero fue Marcos Núñez.

Iñaki ganó por primera vez

El piloto de Posadas Iñaki Beitia (Renualt Clío) ganó su primera carrera en la Clase 3 del Misionero de Pista. En pista terminó primero el obereño Gerardo Von Steiger (VW Gol), pero recibió una penalización por mover antes en la largada y terminó tercero.

Así la pelea por la punta estuvo centrada entre Matías Garavano (Renualt Clio) e Iñaki Beitia (Renualt Clío).

En el giro de cierre de la carrera, Beitia encontró el hueco en la zona del tacuaral, metió el auto y saltó al segundo lugar en pistam pero celebró por primera en el Misionero de Pista.

La próxima fecha del Misionero de Pista será el 13 de junio en Posadas.