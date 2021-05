Reclamaron a Basterra por la falta de mano de obra rural

viernes 07 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, recibió el pedido de productores misioneros para que las personas que cobran planes sociales puedan trabajar sin condicionamientos. Los representantes de los agricultores le explicaron que el problema es grave para variadas cosechas. El pedido fue realizado en la reciente visita que realizó el funcionario nacional a la localidad de Andresito acompañado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

La inquietud de los productores fue registrada por video y en ella se transmitió la respuesta del ministro nacional. “Pasa lo mismo con los recolectores de manzanas y de uvas. Les quiero agradecer. Coincidimos en el concepto. Cuando la cosa está fulera el Estado tiene que estar para ayudar a la gente. Lo que hemos hablado con el ministro de Trabajo (Claudio Moroni) es generar un mecanismo que habilite que cuando estás trabajando, funcione automáticamente. Y el día que quede sin trabajo (estacional) que no pierda el plan”, evaluó Basterra.

E insistió: “El tema es cómo se genera el mecanismo porque en realidad esa persona no tiene ganas de trabajar”.

Ante la declaración un productor le contestó: “Si ustedes le regalan cosas todos los días menos va tener ganas de trabajar”.

Basterra por su parte agregó: “Yo no me puedo meter en un tema en el que no tengo los detalles pero sí trasladar la inquietud. Para su tranquilidad lo que ocurre aquí se replica con la vid, con la manzanas, con los cítricos, todo lugar donde se requiere mano de obra temporaria, la cuestión está dentro del tema de las preocupaciones y se la trasladamos al Ministro de Trabajo. Podemos trasmitir la genuina preocupación sobre el tema”, añadió.