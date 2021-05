Con la llegada del frío, los comercios exhiben abrigos con hasta 45% de aumento

jueves 06 de mayo de 2021 | 11:00hs.

Los comercios de indumentaria aprovecharon la llegada del frío en la provincia para promocionar en sus vidrieras las prendas de la nueva temporada, por lo que recién en estos días de bajas temperaturas comenzó a activarse levemente la venta de abrigos en algunos negocios del rubro.

Los vecinos que salgan a buscar camperas y otras prendas de abrigo se encontrarán con fuertes aumentos. "Hay aumentos de hasta el 45 por ciento, comparando el mismo producto y marca con respecto al año pasado", aseguró Diego Palombo, empresario textil.

“Las ventas se empiezan a notar, la gente averigua precios, sale a hacer una recorrida previa para tener un parámetro de con qué se va a encontrar”, señaló en diálogo con Radioactiva.

“Estamos contentos de que haya bajado la temperatura, significa que comienzan las primeras ventas del invierno. Estábamos a la espera y al parecer se mantendrá este clima por varios días”, expresó.

En ese sentido, indicó que las primeras compras “siempre pasan por el abrigo más liviano, apuntan a los buzos de friza, camperas livianas de gabardina, jeans. En cuanto a los calzados, las primeras ventas de botas de mujer. Es amplio el abanico del invierno, pero comienza por las prendas más livianas, sweaters y no tanto a la campera pesada”.

Precios

Los precios varían dependiendo del local y el producto. Palombo sostuvo que el precio outlet, con articulos de segunda selección, se consiguen camperas a $2.500, promociones de jeans de $1500 y sweaters a $1500. Promociones en conjunto: jeans + camisa: $3000.

“Estamos buscándole la vuelta para que a la gente le rinda el dinero y pueda salir a hacer las primeras compras”, afirmó el empresario.

En tanto, en un local de moda, lo nuevo de marcas nacionales reconocidas, arrancan en $3500 los buzos de friza, y los jeans en $3000”.

En los locales premium, “manda la marca y la calidad de la prenda, que elevan el precio”. Camperas de 12 y 15 mil pesos. Jeans de 6 mil pesos, zapatillas de 12 mil pesos, son algunos de los precios de referencia.

Demanda activa

“Este año estamos a la búsqueda de muchas ofertas. Las fábricas en Buenos Aires tienen mucha mercadería en stock, estamos tras esas ofertas, como para poder ofrecer productos que no hayan sufrido tanta inflación”, enfatizó Palombo.

Y remarcó: “Sigue siendo beneficioso para nosotros el cierre de las fronteras, pero esto no quita que no tengamos que estar buscando precios, ni que haya que relajarse y poner precios excesivos. Es una situación donde hay que aprovechar la venta, no pasarse de rosca en los precios. A la gente hay que darle los mejores beneficios, precios y financiación”.

“Hay que estar atentos a la demanda, la gente pide mucha mercadería”, cerró.