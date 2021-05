Piden jury y suspenden a juez de Iguazú denunciado por acoso y abuso sexual

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:05hs.

La situación del juez Pedro Fragueiro, titular del Juzgado de Familia Dos de Puerto Iguazú, denunciado por acoso y abuso sexual simple, parece complicarse cada vez más con el correr de las horas. El magistrado ayer fue suspendido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en paralelo con una nueva denuncia en su contra y un pedido de jury por parte del Colegio de Abogados de Misiones.

Según detallaron fuentes consultadas por El Territorio, el máximo órgano judicial de la provincia decidió por unanimidad iniciar un sumario administrativo para investigar el accionar del magistrado. En este marco, se definió su suspensión preventiva -más allá de que esté de licencia- por quince días, a los fines de que no pueda interferir en esta pesquisa.

Este período, según detallaron los voceros consultados, podría extenderse. De todas formas, el STJ ya dispuso en su momento el traslado de una de las denunciantes a otra dependencia judicial y considera que está protegida.

“Hoy a la mañana hemos presentado el pedido de la apertura del jury contra el juez Fragueiro por los hechos que son conocidos por la prensa y las redes sociales, pero concretamente por la radicación de una denuncia penal contra el juez”, confirmó ayer Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de la provincia en diálogo con Radioactiva 100.7. El letrado hizo referencia a la presentación ante fiscalía hecha el martes por una trabajadora judicial y que fue reflejada en este medio ayer.

Y agregó: “Más allá que se tenga un delito penal hay un incumplimiento del deber de un funcionario para proteger el decoro de los magistrados (...) La cuestión penal tiene su propio carril y en la medida que se puede se da una condena pero son distintas cosas. Nosotros conocemos dos denuncias, una que había ocurrido hace cuatro años y otra de una empleada judicial que es la que dispara esta petición y sabemos que se podrían presentar otras más”.

“Lamentablemente hasta que se determine o no la responsabilidad del juez y se lo suspenda, el juzgado va a quedar sin juez, generando también inconvenientes en un lugar tan sensible como un Juzgado de Familia y más en un lugar como Puerto Iguazú”, culminó Orbe.

El Jurado de Enjuiciamiento está previsto en el Artículo 158 de la Constitución Provincial y se trata de un proceso largo que iniciará con la convocatoria para la ratificación de los hechos y/o ampliación de estos. “Después se convoca a los integrantes del jury y a esos integrantes se les piden las pruebas”, amplió una persona conocedora del procedimiento. El jurado estará presidido por la presidente del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.

Causa judicial

Pero más allá de estas medidas administrativas, el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, será el que avance en la causa judicial que ayer sumó una tercera denuncia. Se trata, según aclararon fuentes del caso, de un proceso que no será distinto a otro hecho similar contra una persona que no tiene la investidura de juez.

De todas formas, la Fiscalía de Instrucción Tres aún no formuló el requerimiento de instrucción formal (acusación fiscal), lo que significa que hasta ayer el juez Brites no había tomado contacto con el caso, por lo que tampoco ordenó ninguna medida. Según pudo saber El Territorio se espera la opinión de la fiscal civil de Iguazú, Griselda María Blanca Moraes, en carácter de subrogante.

Moraes intervendría en el hecho ante la inhibición del fiscal Horacio Paniagua, que se apartó debido a que su esposa también es empleada judicial en el mismo juzgado de Familia. En este contexto -dado que todos trabajan en la misma jurisdicción- no se puede descartar que Moraes también se inhiba, lo que haría que se dé intervención a una Fiscalía de Instrucción de Eldorado, de acuerdo al orden de la acordada de subrogancia.

La fiscalía recepcionó en la víspera la tercera acusación formal que acumula Fragueiro en menos de una semana. En este caso la denunciante es una mujer que tenía una causa en trámite en el juzgado de Fragueiro y manifestó haber sido acosada por el magistrado en una de las entrevistas que mantuvo con él para interiorizarse sobre el estado del expediente que tenía a su cargo.

Los hechos se habrían registrado en la propia oficina del juez, quien -según la denuncia- se propasó con la mujer y hasta habría intentado besarla a la fuerza. Estas acciones coinciden con los dichos de las otras dos denunciantes y marcarían una conducta reiterada del magistrado. No se descarta que se sigan agregando presentaciones similares.

Más que acoso

“Cuando yo hablaba de mi novio, él se sentía incómodo o hacía algún gesto y hacía como que estaba celoso. Eso fue algo constante y llegó un momento en donde yo escuchaba su voz de lejos y decía ‘ahí viene’ y él se presentaba en mi oficina que yo tenía apartada y me tocaba la espalda, me daba masajes. Le encantaba darme besos en el cachete, besos largos”, describió el martes la denunciante de 23 años en una entrevista con El Territorio.

La joven, estudiante avanzada de abogacía que cumplió funciones administrativas en el juzgado que era presidido por Fragueiro, relató situaciones que exceden el simple acoso y describen abuso sexual simple: “Hubo un día en que él me llamó para que yo vaya a su despacho, para que yo haga un trabajo y él no me quitaba la mirada de mis pechos y en un momento me dice ‘vení, pegá la vuelta’ y yo me levantaba pensando en qué me podía pasar. Me tocaba la parte del pecho y hacía como que supuestamente me estaba abrochando el botón de la camisa”.

Lo más grave sucedería segundos más tarde: “Cuando yo me estoy por ir él me agarra muy a la fuerza y no me quiere soltar. Me dice ‘no te vayas’. Yo me pongo muy tensa, empiezo a lagrimear, me empieza a besar en el cuello y me empieza a tocar. Él es el triple de grande que yo y es obvio que su fuerza es mayor. Yo me quería soltar y no podía. Cuando yo le digo que por favor me quería ir me dice que tenía un botón debajo de su escritorio y que cuando él apretaba ese botón la puerta no se podía abrir desde afuera. Y me vuelve a decir ‘acá no entra nadie a menos que vos grites’, ahí yo me suelto y me deja ir porque yo me solté muy a la fuerza”.



Repudio de abogadas feministas

La Red de Abogadas feministas dieron a conocer ayer un comunicado en el que manifestaron: “Repudiamos fervientemente el accionar del Juez de Primera Instancia de Familia y Violencia Familiar Número 2 de la Tercera Circunscripción de la provincia de Misiones, Pedro Alberto Fragueiro, solicitando a las autoridades intervenir y proceder conforme a derecho. El artículo 96 de la CN establece que los jueces duran en sus funciones mientras dure su buena conducta, y es indudable que la conducta asumida por el magistrado demuestra una incompatibilidad manifiesta entre el ejercicio de sus funciones y la Justicia”.

Las letradas consideraron que los hechos denunciados “son fundamento suficiente para evidenciar que la conducta lejos se encuentra del debido decoro de un magistrado, siendo insostenible su continuidad en su cargo, ya que ha quedado claro que su accionar encuadra dentro de la tipificación y modalidad de violencia prevista en la Ley N° 26.485.”

Se destacó la valentía de las víctimas para denunciar este tipo de situaciones, debido a que muchas veces el foco de la sociedad se posa en la víctima y no en el denunciado. Reclamaron también que “es necesario poner fin a la impunidad a este tipo de acciones de una justicia machista y patriarcal que sólo refuerza estereotipos de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, reproduciendo patrones de dominación masculina y de violencia tanto en el ámbito laboral ,institucional, como social”.