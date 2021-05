Anitta acusa a Bolsonaro de ‘un gobierno terrible’

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La popular cantante brasileña Anitta, quien acaba de lanzar Girl from Río, canción que además dará título a su quinto disco de estudio, cuestionó al presidente de su país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, porque “está acabando con el medioambiente y la salud de la población”.



“Bolsonaro es una persona muy inestable que está haciendo un gobierno terrible”, sostuvo Anitta durante una entrevista con Télam desde la ciudad estadounidense de Miami.



La intérprete nacida como Larissa de Macedo Machado en el barrio carioca Honorio Gurgel, es considerada por las revistas Time y Forbes como “la mujer más poderosa del Brasil” y desde ese lugar predica contra el presidente de su país aunque las críticas no las vuelca todavía en su música.



“Yo utilizo mi voz, pero creo que existe un camino que todavía necesito transitar para poder hacer esto con música y llegar con este mensaje. Necesito subir las escaleras en un nivel de entretenimiento general para después después poder poner eso en mi música”, confesó la vocalista.



Haciendo equilibrio entre su posición como ciudadana y los requerimiento de la industria, Anitta apuntó: “Prefiero llegar por un camino más comercial en la música y decir lo que pienso en entrevistas o redes sociales para tratar los asuntos importantes y que todos conozcan la situación en mi país”.



En el mismo sentido, la compositora, de 28 años, apuntó que “cuando se utilizan las voces de artistas y personas que tienen mucho alcance público para lanzar mensajes, yo siento que aportan y me pone muy feliz poder ser parte de ello. De poder de alguna manera ayudar en lo que sea porque es muy complicado y mi país está muy triste ahora”.