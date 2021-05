Soledad aquino necesita un hígado nuevo

viernes 30 de abril de 2021 | 6:00hs.

A fines del mes pasado, Soledad Aquino, ex mujer de Marcelo Tinelli y la mamá de Micaela y Candelaria, había sido internada en la clínica Trinidad de Palermo, a raíz de una hemorragia digestiva, luego la mujer se contagió de coronavirus y en los últimos días comenzó a crecer el rumor de que necesitaría un transplante. Así, ante el ofrecimiento de algunos seguidores para ser donante de su madre, Cande Tinelli confirmó el rumor y explicó: “Sigo recibiendo estos mensajes tan pero tan hermosos. Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero, tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecer ser donantes. Pero no es el caso de ella. Gracias a todos. Me genera emoción leerlos”, expresó en una story de Instagram.