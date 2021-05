Vildoza está en la órbita de la NBA

jueves 29 de abril de 2021 | 6:01hs.

¿De España a los New York Knicks?

Después de lo que fueron las llegadas de Facundo Campazzo a Denver Nuggets y Gabriel Deck a Oklahoma City Thunder, el básquet argentino podría recibir otra gran noticia luego de que desde España indiquen que New York Knicks haría un intento de última hora por Luca Vildoza.

Se sabe que el base de Saski Baskonia hace rato está en el radar de la franquicia neoyorquina. Así lo confirmó su representante, Claudio Villanueva, en diálogo con Ucu Radio, hace pocos días: “Es cierto que New York Knicks está siguiendo de cerca a Luca Vildoza, pero él está muy cómodo en Baskonia, tiene un buen contrato y por dos años más. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. La temporada pasada también recibimos una oferta concreta de una franquicia y la rechazamos. Por ahora no hay nada seguro”.

Sin embargo, los tiempos parecen haberse acelerado y, con los Knicks en el cuarto puesto de la Conferencia del Este, parecen estar decididos a reforzarse de cara al final de la temporada y los Playoffs. Según confirmó el periodista español Chema de Lucas, el equipo dirigido por Tom Thibodeau realizaría un nuevo y último intento para sumar al base de 25 años.

Tanto parecen haberse acelerado los tiempos que Baskonia ya tendría apuntado un refuerzo para suplantar al argentino: el guardia Dallas Moore, por quien el conjunto español ya realizó una oferta para incorporarlo quizás temiendo que Vildoza pegue el salto a la NBA de manera prematura. Así, los próximos días serían claves para la definición del futuro de uno de los mejores jugadores jóvenes que tiene el básquet argentino.

Vildoza, oriundo de Mar del Plata, supo jugar en la Liga Nacional de Básquet defendiendo la camiseta de Quilmes (MdP), entre 2011 y 2016. Luego de descollar con su talento en Argentina, pegó el salto a Baskonia, equipo en el que lleva disputadas cuatro temporadas.