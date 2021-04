Laura Pausini acaricia un premio Oscar, un sueño inesperado

domingo 25 de abril de 2021 | 6:00hs.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las nominaciones a los premios Oscar, a mediados de marzo, en una ceremonia diferente debido a la pandemia de coronavirus. Priyanka Chopra y Nick Jonas fueron los encargados de dar a conocer los nombres de las producciones elegidas para competir por los galardones más importante de la industria cinematográfica.



Una de las categorías importantes es “Mejor Canción Original”. Laura Pausini es una de las nominadas gracias al tema Io Sì’ de La Vita Davanti a Se’ (”La vida por delante’’, o en inglés “The Life Ahead’’) que comparte la nominación con la reconocida Diane Warren.



La reacción de la artista italiana al enterarse en la intimidad de su casa fue una emoción tal que la compartió con sus seguidores en las redes sociales. Su felicidad la llevó a saltar y festejar a los gritos.



A los 46 años, y con un extenso recorrido en la industria, Pausini sueña con alcanzar su primer Oscar, una posibilidad que hace poco tiempo no imaginaba. Su tema forma parte de la banda de sonido del film que tiene como protagonista a Sophia Loren, bajo las ordenes de su hijo, Edoardo Ponti.



Una emotiva pieza que la famosa cantante italiana interpretará desde la terraza del Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles, al igual que el resto de los candidatos en su categoría, en un programa especial antes de la gala, que este año transcurrirá entre estrictas medidas de seguridad. Los artistas nominados tienen que cumplir una cuarentena.



“Me siento como una niña que abre una caja de caramelos que nunca terminan”, confesó en una rueda de prensa.



El tema nominado llegó en un momento especial de su vida, en enero del año pasado, cuando pasaba por una suerte de crisis creativa. Una sensación que se profundizó cuando comenzó la pandemia.



“Sentía que no servía para nada más, que no solo se había parado el mundo, sino también mi creatividad”, recordó sobre aquellos días. El director de “La vida por delante” le hizo llegar la propuesta de interpretar la canción compuesta por Warren. Sintió ganas de adaptarla al italiano. También apareció el corte en otros idiomas como el castellano.



Laura llega al domingo con muchas esperanzas. Su triunfo en los Globos de Oro la hizo enloquecer, pero lo que pueda llegar a pasar en los premios Oscar es para ella un delirio. Para estar concentrada, la cantante decidió frenar la creación de su próximo disco para afrontar la promoción de “Io si”. Según publicó EFE, en su próximo material, sus seguidores van a poder disfrutar de baladas, rock y pop, más algunos sonidos nuevos.



Ya tiene listo el vestido que lucirá en la alfombra roja de los premios Oscar, de Pierpaolo Picciolini, director creativo de Valentino, habitual en su armario y que confeccionó las prendas de su promoción de la película.



A lo largo de su carrera, Laura Pausini vendió más de 70 millones de discos. Su voz cautivó a los italianos cuando apareció en el Festival de Sanremo en 1993, con su famoso tema “La solitudine”.