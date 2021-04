Qué ver, leer y escuchar

domingo 25 de abril de 2021 | 6:00hs.

Una historia de amor del siglo XXI sobre un obsesivo, pero brillante mánager de 20 años, de una librería, quien utiliza la era digital hiperconectada para enamorar a la mujer de sus sueños.



Gambito de Dama

La huérfana y prodigio del ajedrez, Beth Harmon, lucha contra la adicción mientras busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo. Una historia de lucha y empoderamiento femenino.



Con total libertad

Zadie Smith



Las piezas aquí reunidas abarcan el amplísimo rango de intereses de una escritora capaz de enfrentarse con rigor e ingenio a una variedad de temas que van desde las redes sociales hasta el cambio climático, pasando por la gentrificación y la fragilidad de la cultura.



La mujer sin nombre

Vanessa Montfort



La vida llena de pasión, arte y feminismo de María Lejárraga, esposa del dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, Una mujer que luchó contra viento y marea por ejercer su vocación y que vivió en primera línea los grandes hitos del siglo pasado.



Save your tears

The Weeknd- Ariana Grande



The Weeknd se unió a Ariana Grande para una nueva versión de “Save Your Tears”, continuando una tradición de colaboraciones épicas como ‘Love Me Harder’ y ‘Off the Table’. La versión original sigue encabezando las listas de ránkings de distintas partes del mundo.



De rodillas

L. García-Dani Martín-P. Capo



“El primer paso para comenzar un cambio es aceptar la necesidad de éste”, declaró Leonel García sobre “De Rodillas” un nuevo sencillo en el que suma las voces de Dani Martín y Pedro Capó para hablar sobre la necesidad de un cambio.