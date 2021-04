Extender el buen momento

sábado 24 de abril de 2021 | 6:01hs.

Tras no viajar a Bolivia para el debut en la Libertadores por decisión del DT, Tevez volverá a la titularidad en el Xeneize.

Boca, con la presencia de Carlos Tevez tras su descanso en la Copa Libertadores y entonado por el triunfo en Bolivia por el certamen continental, visitará a Huracán con la pretensión de vencer para acercarse a la clasificación a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional.



El encuentro correspondiente a la 11° fecha de la zona B se jugará en el estadio Tomás Duccó, desde las 18 y con el arbitraje de Silvio Trucco.



Boca parece haber encontrado un camino de serenidad, con un par de triunfos importantes y con un alza en el nivel de juego, tras la inclusión de un mediocampo con mayor juventud y dinámica.



El equipo del entrenador Miguel Russo se vigorizó con los triunfos ante Atlético Tucumán (3-1) en la Copa de la Liga y en el debut en la Libertadores, con una victoria importante en la altura de La Paz ante The Strongest por 1-0.



El triunfo ante los tucumanos lo posicionó muy bien al Xeneize en la pugna por clasificar y el comienzo triunfal en la Libertadores es un muy buen aliciente para encarar el futuro en ese certamen. Ambos triunfos tuvieron como eje al mediocampo que integran los juveniles Cristian Medina (18 años), Alan Varela (19) y Agustín Almendra (21).



Este Boca es diferente, con la vitalidad, dinámica y verticalidad que le dan al esquema boquense los tres juveniles, diferencia que fue resaltada por el mismo Tevez, aunque la presencia del trío en gran parte se debió a las ausencias algunos valores, como los colombianos Jorman Campuzano y Edwin Cardona, y Nicolás Capaldo, todos afectados por el Covid-19.



Tevez, quien será titular, no viajó a Bolivia por decisión de Russo, para que el Apache -de 37 años- descanse, más allá de sus deseos de “jugar siempre”.



Huracán tiene 12 unidades y si gana los 9 que le restan por jugar (Boca, Unión e Independiente) podría ingresar en el grupo de los ocho equipo que jugarán los cuartos de final, aunque la posibilidad asoma como difícil para un equipo que apenas alcanza el 40 por ciento de eficacia.



En el Globo estarán desde el arranque los misioneros Sebastián Meza en el arco y Esteban Rolón en el mediocampo.



La mala para el dueño de casa será la baja de Iván Erquiaga, quien dio positivo de coronavirus y sería reemplazado por Walter Pérez.



El Rojo, por una semana ideal

Independiente, ubicado transitoriamente en zona de clasificación para la fase de final de la Copa de la Liga, buscará su tercera victoria en una semana cuando visite a Unión en Santa Fe.



El encuentro en el estadio 15 de Abril se jugará desde las 21 con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de Fox Sports Premium.



Después de perder el clásico ante Racing (1-0), el Rojo cortó una racha de cuatro partidos sin victorias al ganarle a Defensa y Justicia el domingo pasado, resultado que le permitió regresar a los puestos de acceso a cuartos de final.



Y tres días más tarde, el equipo de Julio César Falcioni debutó con el pie derecho en la Copa Sudamericana, tras imponerse 3-1 en su visita a Guabirá de Bolivia.



Con ese impulso y la mayoría de un plantel recuperado después del brote de Covid-19, Independiente irá por otro triunfo que aumente su perspectiva de jugar la fase eliminatoria de la Copa.



Para este partido no contará con el delantero Jonathan Menéndez, positivo de coronavirus tras el regreso desde Bolivia.



Falcioni, ya recuperado del virus pero aún en duda para viajar a Santa Fe, tiene en mente tres cambios en relación al estreno en la Sudamericana: Lucas Rodríguez por Thomas Ortega, Sebastián Palacios por Andrés Roa y Silvio Romero por Jonathan Herrera, autor de un triplete frente a Guabirá.



Por su parte, Argentinos recibirá a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona de La undécima fecha de la zona A, en un partido clave para seguir con chances de meterse entre los cuatro de arriba.



El encuentro comenzará a las 15.45, con transmisión de Fox Sports Premium y con arbitraje de Fernando Espinoza.



Argentinos tiene doce puntos y Banfield, luego del fallo que confirmó su victoria sobre Lanús (2-0) en el clásico, continúa con trece y están todavía con chances matemáticas de clasificarse entre los cuatro mejores del campeonato para ir por el título.



Además, en el inicio de la jornada Patronato será local ante Sarmiento de Junín, por el grupo B.



El cotejo se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad entrerriana de Paraná, desde las 13.30 con el arbitraje de Pablo Echavarría.



Los dos equipos ocupan los últimos puesto de la zona. Patronato a viene de perder ante Newell’s y en total cayó en siete encuentros y ganó dos con apenas seis unidades, mientras que Sarmiento en la fecha pasada doblegó a Lanús, totaliza 10 unidades, el 33 por ciento de los puntos disputados.