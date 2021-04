Gobernadores del Norte Grande confirmaron presencia en Iguazú

viernes 23 de abril de 2021 | 6:04hs.

Está previsto que se desarrolle en Iguazú el próximo 30 de abril la reunión de gobernadores del Norte Grande. Allí tratarán temas de interés de toda la región. Al respecto, estando en esta ciudad, el gobernador Oscar Herrera Ahuad se refirió a ese encuentro en diálogo con El Territorio y enumeró los temas que serán tratados, además de aclarar que aún no cuentan con la confirmación de la presencia del presidente Alberto Fernández.

“En las últimas tres ediciones anteriores estuvo el presidente, que está invitado a la que se desarrollará el próximo 30 de abril en Iguazú, pero aún no tenemos la confirmación de su presencia. Sí, los gobernadores ya han confirmado la presencia y la agenda está basada en los temas ya preestablecidos que vamos trabajando vía zoom que realizamos semanalmente”.

Allí detalló: “Estaremos tratando la tarifa energética, subsidios para transporte, artículo 10 de la ley de Pymes y otros temas, que son muy importantes y que están en la agenda regional. Esperemos que el día 30 podamos tener algunos resultados de las gestiones que se realizaron en reuniones anteriores”.

Obras

El mandatario ayer en Iguazú hizo anuncios de obras y mejoras en diferentes puntos de la ciudad. Además se refirió a la inauguración del hospital modular. “Estuve dialogando con Martín Gil que es el responsable del Área Argentina y el encargado de los hospitales modulares y me informó que aún no llegó todo el equipamiento, estiman que llegarían en una semana, nos entregan y automáticamente comenzamos con la incorporación del recurso humano para ponerlo en funcionamiento”, adelantó.

Con respecto a la continuidad de las obras que el gobierno provincial lleva adelante en Iguazú, el mandatario indicó: “Vamos a incorporar 100 cuadras de asfalto a las 40 que se estaban ejecutando y que ya están casi concluidas. El objetivo es mejorar el acceso a los barrios. Además, solicité entre 40 y 50 cuadras de empedrado y cordón cuneta para el acceso a la zona rural de las 2.000 hectáreas, es un lugar que necesita mejoras de forma urgente, ya sea para el ingreso de una ambulancia, bomberos y el vecino de la zona también necesita caminos en perfecto estado. A su vez, incorporaremos 1.000 luces led más al programa que estábamos ejecutando que contemplaba 600 artefactos luminarios”.

Conflicto docente

Al ser consultado por el conflicto docente, el gobernador indicó que le preocupa la situación y que es necesario que los docentes estén en el aula. “Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante, hemos pasado el salario básico docente de 5.000 a 13.650 en menos de un años, hemos incrementado el sueldo testigo de 18 mil a 40 mil, hemos incorporado 300 porteros, estamos incorporando cocineras también al régimen formal del gobierno provincial, hemos trabajado mucho, estamos refaccionando 700 escuelas, más dos escuelas que estamos inaugurando”. A su vez, indicó que “el porcentaje no supera el 10 por ciento de adhesión, obviamente no minimizamos una protesta de un grupo, pero debemos demostrar que la mayoría de los docentes está trabajando y no cerramos el diálogo con nadie, pero el diálogo ya se ha dado y hemos escuchado, hemos dado soluciones y vamos a seguir escuchando”.

Crisis hídrica

La visita del mandatario provincial estuvo directamente relacionada a la crisis hídrica que se registra en la Ciudad de las Cataratas desde el 1 de abril.

Herrera Ahuad junto a los concejales diseñaron un plan de contingencia para dar una solución inmediata a la problemática mientras se ejecutan las obras que al estar concluidas solucionarían la cuestión en casi toda la ciudad, exceptuando la zona rural del paraje 2.000 hectáreas. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Iguazú con un plan de contingencia, en base a la necesidad de Iguazú que reclama con razón a lo ocurrido en Semana Santa. He recibido a los concejales donde diseñamos un programa de contingencia para asistir a la comunidad mientras se dan las soluciones de fondo y no le escapamos a la problemática”, indicó.

Si bien la llegada de los tanques para almacenamiento de agua potable y los camiones cisternas no fueron recibidos con agrado por el grupo de vecinos autoconvocados, el gobernador dejó en claro que se trata de un plan de contingencia para trabajar en tanto se concluyan las obras. “Las soluciones de fondo son, el llamado a licitación de la obra de la toma de agua del arroyo Mboca-í que comenzará ejecutarse la próxima semana, que tiene que ver con la adecuación del lugar, y la planta de la toma que generará una fortaleza muy importante una vez que esté concluida, pero llevará su tiempo”.

Adelantó que la próxima semana, se llevará a cabo la licitación de la obra de la toma del agua ubicada en el río Iguazú que también demandará tiempo de ejecución. Estimó que las obras de la nueva planta potabilizadora estarían concluidas en octubre.