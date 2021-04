La precuela de Mad Max con Anya Taylor Joy ya tiene fecha de rodaje

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:00hs.

Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera, ya tiene fecha de inicio de rodaje. Según informa Variety, el filme dirigido por George Miller y protagonizado por Anya Taylor-Joy, Yahya Abdul Mateen II y Chris Hemsworth, llevará a cabo su producción en Australia a partir de junio. Los planes son que el título se estrene el 23 de junio de 2023. Así, casi seis años del estreno de Mad Max, el director George Miller se prepara para rodar esta precuela con Anya Taylor-Joy en el papel de una versión joven de Furiosa, rol que desempeñó Charlize Theron en la cinta de 2015. Aquella cinta fue toda una persecución de coches, pero Miller asegura que esta precuela funcionará de otra manera.

“Si bien Mad Max: Furia en la carretera ocurre durante tres día y dos noches, esta película se desarrolla en varios años” ha dicho Miller en The Sydney Morning Herald. “Intentamos hacer películas que no resulten familiares, y esta tal vez recuerde a otros Mad Max, y especialmente a Furia en la Carretera, en este caso veremos algo único”.

El filme recibirá incentivos financieros de los gobiernos federal y estatal para asegurar que el rodaje tenga lugar en el país. La película, además, se convertirá en “la más grande jamás rodada” en Australia, impulsará la economía en 350 millones de dólares y creará 850 nuevos puestos de trabajo. De esta forma, Miller y su universo Mad Max vuelven al país. En él se rodaron las películas protagonizadas por Mel Gibson. Furia en la carretera, por otro lado, se rodó en Namibia tras un largo retraso provocado por las inusuales lluvias del desierto de Australia.

Miller no fue el único en referirse a este nuevo desafío.

Hemsworth, por su parte, ha reconocido que formar parte de esta precuela es un “gran honor”, ya que creció viendo la trilogía original de Miller.

“Siento mucha presión, pero presión emocionante que es algo que motiva”, añade. El intérprete se encuentra en estos momentos en Australia rodando Thor: Love And Thunder, la cuarta entrega del dios del trueno de Marvel.

Asimismo, Taylor-Joy dijo lo siguiente tras anunciarse que era la elegida para dar vida a una joven Furiosa: “Charlize hizo un trabajo increíble y fue precioso y no puedo ni pensar en meterme en sus zapatos’’.

‘‘Tiene que ser algo diferente porque, simplemente, no se puede hacer [...] Lo primero que pasó por mi cabeza cuando descubrí que iba a hacerlo fue: ‘Estoy tan emocionada de trabajar tan duro. El nivel de compromiso que se me ha mostrado antes, me esfuerzo por igualar eso y me emociona mucho”, agregó la joven en pleno apogeo de su carrera.

Cabe recordar que Mad Max: Furia en la carretera, protagonizada por Tom Hardy, Zoë Kravitz, Riley Keough y Nicholas Hoult; recaudó más de 376 millones de dólares en todo el mundo.

En tanto si bien la expectativa por esta nueva película crece, el rodaje de Furiosa empezará cuando concluya el trabajo de Miller en el drama fantástico Three Thousand Years of Longing, que se encuentra actualmente en posproducción.

De esta manera, luego de que la cuarta entrega de la saga debiera filmarse en Namibia, regresará nuevamente al desierto australiano -como fue el caso de las primeras tres, más precisamente al estado de Nueva Gales del Sur.

En tanto, el co-creador de la historia original y quien realizó todos los largometrajes de la serie tiene claro su deseo de que la nueva entrega se estrene en la pantalla grande. “Esta es una historia que no puedo esperar a ver en un cine”, soltó, dejando entrever que no contempla un lanzamiento vía streaming, a pesar de las dificultades que presentan los protocolos sanitarios de coronavirus a las grandes producciones cinematográficas.