El chamamé argentino llega al Ballet de Nueva York

lunes 19 de abril de 2021 | 6:00hs.

La canción chamamecera Erial, compuesta por el músico argentino radicado en Estados Unidos Rodrigo Aranjuelo, fue elegida por el American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York para ser la música de Nunanu, trabajo propuesto por la eximia bailarina y coreógrafa argentina Luciana Paris que será estrenada hoy por streaming.

La pieza con aires de chamamé será coreografiada por la danzarina de 39 años que desde 2001 es parte del ABT y a partir de 2015 se desarrolla como solista del elenco.

Paris se apoya en las melodías de Erial para que la dupla de bailarines Isadora Loyola y Michael de la Nuez interpreten el crecimiento de dos individuos que se celebran en una relación de pareja y que como parte del programa Incubator se transmitirá en vivo desde las 13 por el canal de YouTube del ABT.

Aranjuelo comenzó a actuar profesionalmente a los 14 años como parte del conjunto del percusionista Carlos ‘Bongo’ Farías Gómez y se formó en el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea de Buenos Aires, antes de mudarse a Nueva York. En diálogo con Télam habló sobre su presente.

¿Cómo llega ‘Erial’ a ’Nunanu’?

Hace un tiempo hablé con Luciana para proponerle ser protagonista del próximo video de Future Natives Project que ya se encuentra en producción ya que la admiro profundamente y ahí fue que le mostré Erial simplemente para que escuchara en lo que estaba trabajando. Al poco tiempo, y para mi sorpresa, me contactó para incluir la canción en su proyecto del ABT Incubator.

¿Qué más va a pasar con ‘Erial’?

Erial es parte de una obra más abarcativa que planeamos se convierta en un espectáculo audiovisual.

¿Cómo definirías la propuesta estilístico-musical?

En esencia es un chamamé que de a poco se va transformando en algo más, lo compuse teniendo como premisa narrar una historia y eso se puede sentir. Empieza con una simple conversación entre dos guitarras, y esta relación crece y se desarrolla para llegar a un clímax casi cinematográfico. La idea detrás de las obras de Future Natives Project es contar una historia con lenguaje y narrativa, quiero que la música sea la que manda y la imagen nos ayude a formar nuestra propia historia.

¿Qué balance hacés de la experiencia de hacer música de raíz argentina desde Nueva York?

Es curioso, mi contacto con el folclore es de siempre, en mi familia se escucha mucho folclore y casi todos son músicos, pero nunca me dediqué y me presenté como folclorista, no me gusta la idea de ponerme en ese lugar, ser una especie de representante de la cultura argentina. Sin embargo el folclore siempre estuvo y estará en todo lo que hago. Soy un fanático de The Beatles, toco rock desde siempre, adoro la música de películas, compongo y toco folk americano casi a diario. Siento la necesidad de meterme de lleno en otros estilos y hacerlos propios. Amo el folclore y amo aún más hacerlo como yo quiero hacerlo.

¿Podés contar en qué consiste Future Natives Project?

El nombre en sí mismo es una dicotomía, “Proyecto de Futuros Nativos”. Cuando uno habla de nativos, normalmente se refiere a la gente o cultura originaria de una región, sin embargo el nombre del proyecto intenta imaginarnos a todos en un futuro siendo nativos de un mundo sin improntas territoriales. La idea nació de una simple pregunta: ¿Si hoy tuviéramos que imaginar la música nativa de una región tan cosmopolita como esta, como sería? ¿Cuántos folclores y estilos confluyen actualmente en Nueva York? La respuesta a esto no es simple y creo que la experimentación y colaboración es fundamental para encontrar esta nueva e intrincada identidad. El viaje acaba de empezar con un fuerte sello de folclore argentino, sin embargo es un proyecto sin etiquetas, maleable y sin barreras. Es un espacio en donde confluyen nuevos artistas y nuevas miradas.

¿Cómo fue atravesar la pandemia en EE.UU.?

Muy difícil, Nueva York es una ciudad que vive gracias a su actividad, y sin actividad quedamos todos relegados a la espera. Pero fue y sigue siendo un momento para pensar, componer, planear y buscarle la vuelta. El arte siempre encuentra la forma de aparecer y los artistas tenemos la obligación moral de ser nexos para con la gente. El arte es una necesidad humana, y más en tiempos de crisis.