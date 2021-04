Stefy cerró su cuenta luego de un tuit polémico

domingo 18 de abril de 2021 | 6:00hs.

Los recientes anuncios del presidente Alberto Fernández sobre las nuevas medidas que buscan hacerle frente al avance del coronavirus trajo un sin fin de defensores y detractores. Y una de ellas fue Stefi Roitman, quien lanzó un de tuit que generó polémica en la red social, ganándose la indignación de miles de argentinos.



Varios famosos utilizaron sus redes sociales para hacerse eco de la situación y la actriz lamentó que se suspendieran las fiestas al aire libre con protocolos, por lo que sugirió que fueran todos a Miami.



“A todos los que están preocupados porque no podemos ir más a la Bresh les cuento que nos vamos todos a la de Miami. Es lo único que importa amigos! Siempre supe que me conocían súper bien! Son unos locxs! Cómo me sorprenden día a día!”, tuiteó la joven.



Los usuarios no le dejaron pasar el comentario que generó indignación y tras una ola de críticas, hasta le dedicaron insultos. Sobrepasada por la situación, la novia de Ricky Montaner decidió cerrar su perfil de Twitter.



Luego, utilizó su cuenta de Instagram para expresarse: “Más allá de la pandemia, de las medidas, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Más allá de todo. Es angustiante el odio que existe entre las personas. La intolerancia, la no empatía. Angustiante el confrontamiento constante”.



Y agregó: “Todos buscamos y apuntamos a lo mismo, el bienestar común. El que diga lo contrario entonces no es persona, no siente. Todos queremos la salud, la paz, el trabajo, la armonía, todo en todas sus formas. Ojalá podamos rodearnos solamente de buenos deseos. Un presente ameno y mucho amor. Algún día...”.