El multifacético Steven Van Zandt, en íntimo

En el otoño de 2017, cuando Little Steven -Steven Van Zandt- aterrizó en Liverpool, como parte de su gira inglesa del disco Soulfire junto a The Disciples of Soul, se le ocurrió homenajear a una de sus bandas favoritas de la adolescencia: los Beatles.



El estar en esa ciudad inglesa llevó el proyecto a una idea especial de recrear algunos de los clásicos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. “Es un tributo a los Beatles, con canciones que no tocaba desde la época que tenía un grupo en el secundario. Por muchos años las dejé de lado. Mi música fue más por el soul y quedaron afuera del repertorio”, le contó Steven a La Viola sobre el proyecto.



“Fue muy divertido volver a mi juventud para tocar esas canciones. El recital lo dividimos en dos partes: la primera con temas con arreglos de viento, algo no muy común en el repertorio de los Beatles, y la segunda con temas que ellos tocaron en su época de The Cavern”, agregó el cantante y guitarrista.



“Llegué más tarde a la prueba de sonido porque tuve que terminar mi papel en la película El Irlandés de Martin Scorsese. Hice un pequeño cameo, pero fue muy importante para mi trabajar con este tan importante director”, contó Van Zandt.



Mientras estaban tocando, el músico recibió un llamado muy importante. Paul McCartney le dijo que iba a estar en el recital. Sin dudarlo, decidió preparar una canción por si el exintegrante de los Beatles quería tocar. “Le puse un arreglo al estilo Little Richard a I Saw Her Standing There, uno de los primeros clásico de los Beatles. Sabía que Paul era un fan de su música”, agregó sobre un momento tan especial.



Al estar en tan importante escenario, Steven recordó sus inicios musicales, cuando decidió tomar un instrumento para hacer música, luego de la revolución musical que significó la participación de los Beatles en “The Ed Sullivan Show”, en 1964.



Junto a sus músicos, 15 en total, repasaron un impresionante listado con temas como Magical Mystery Tour, Good Morning, Good Morning,Got To Get You Into My Life y All You Need Is Love, junto con canciones icónicas interpretadas por los incipientes Fab Four, como Boys (originalmente de The Shirelles), Slow Down (de Larry Williams) y Soldier Of Love, entre otras.



Toda esta experiencia quedó grabada en un material llamado Macca To Mecca.



Su amistad con Bruce Springsteen

Van Zandt creció en la escena musical de New Jersey y uno de sus primeros amigos fue “El jefe”, con quien compartió varios proyectos como The Dovells, y hasta formar parte de la famosa E Street Band de Bruce Springsteen, en 1975, durante la gira del disco Born To Run.



“No existían más de 10 bandas que tocaban en los bares. Yo estaba en una de ellas y Bruce en otra. Nos hicimos amigos y comenzamos un largo camino. La mayoría de los chicos tocaban en la secundaria pero después terminaban y se iban a trabajar o a estudiar a la universidad. Nosotros no hicimos nada y seguimos en el camino del rock”, recordó sobre aquellos primeros años.



A su vez, produjo varios discos de Springsteen como Darkness on the Edge of Town, The River y Born in the U.S.A. “Grabamos 11 canciones y todas en vivo. Si Bruce quería cantar una nueva toma, nosotros volvíamos a tocar. Fue una gran experiencia, experimentamos mucho. Después yo dejé el grupo y agregaron tres canciones nuevas, una de ellas fue Dancing In The Dark”.



“Somos amigos desde hace muchos años, teníamos 15 cuando nos conocimos y nada cambió en nuestra relación. Hablamos casi todos los días, pero en estos días no nos vemos tan seguido por toda esta locura que estamos viviendo. La verdad que nada cambió desde que nos conocimos”.



Su experiencia en Los Sopranos

Más allá de su experiencia en la música, Steven se destacó en la actuación, una experiencia que llegó por casualidad. Fue el elegido para interpretar la serie de televisión Los Soprano, interpretando a Silvio Dante, brazo derecho de Tony Soprano.



“Fue un regalo formar parte de dicho proyecto. Pude aprender mucho. David Chase, su director y productor, buscaba caras nuevas. Me vio en una conducción que hice en un evento y me llamó. Él sabía que era su última experiencia en televisión y quería arriesgar nuevas ideas. Sus próximos pasos estarían en el cine”, destacó sobre la importante experiencia.



Coronavirus y lo que vendrá

Cómo le pasó a todos los artistas, el músico tuvo que cancelar sus presentaciones en vivo. Él cree que es muy difícil imaginar el futuro. “Es una locura lo que estamos viviendo. El mundo enloqueció. Antes te podía decir que la gente tenía la vacuna y volvíamos a la normalidad. Pero hay grupos en los Estados Unidos que no se quieren vacunar”, mostró el artista con preocupación.



A su vez, el rockero expresó: “No sé si este virus va a terminar. Creo que va a ir mutando. La gente se va a tener que acostumbrar a vivir con él o algo parecido. El año que viene las cosas estarán mejor, principalmente en todo el mundo. En los Estados Unidos estamos vacunando 4 millones de personas por día. Calculo que vamos a estar listos en agosto”.