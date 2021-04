Se triplicaron los casos y analizan medidas

sábado 17 de abril de 2021 | 6:04hs.

Autoridades sanitarias de Paraguay advirtieron que los contagios de coronavirus “se triplicaron” desde marzo, admitieron que las escasas restricciones dispuestas para Semana Santa “no dieron los efectos esperados” y arriesgaron que a este ritmo de suba de casos podría llegarse a los 100 muertos diarios.



“No estamos viendo el impacto que hemos deseado. La cuarentena de Semana Santa no tuvo el impacto que hubiéramos querido”, explicó el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, quien adelantó que las nuevas medidas serán anunciadas de forma inminente.



En conferencia de prensa, Sequera juzgó que Paraguay se encuentra en “una meseta alta” de casos, que atribuyó en parte a la circulación de la variante de Brasil, tres veces más contagiosa.



Aunque destacó que el Departamento Central y la ciudad de Asunción siguen siendo “el epicentro de la pandemia”, aseguró que también es preocupante el cuadro de los departamentos Chaco y Alto Paraná.



“Necesitamos la fuerza del orden público para que las medidas sanitarias se cumplan donde hay aglomeración. Sin ese apoyo, las medidas de salud no tienen fuerza”, reclamó Sequera, quien insistió en que la próxima semana podrían superar las 100 muertes diarias.



El funcionario evaluó que “la situación es crítica, por lo que se tienen que fortalecer las medidas sanitarias y cumplir las directrices”, porque “no tendrán ninguna fuerza si no se cumple el protocolo”.



En realidad, las últimas restricciones adoptadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez fueron más bien leves, con algún límite a la circulación nocturna y prohibición de venta de alcohol, en tanto que las clases solo se suspendieron en lugares en los que la cifra de contagios fue alta.



Sequera confirmó, según la agencia de noticias estatal IPP, que la administración central “analiza propuestas de nuevas medidas restrictivas” que se anunciarán en las próximas horas.

Mario Abdo se hará hoy un test de Covid-19

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se someterá de nuevo a un test de coronavirus tras confirmarse el jueves el positivo del ministro de Salud, Julio Borba, con quien coincidió esta semana en la inauguración de un hospital en el departamento Central.



Abdo Benítez suspendió su agenda de ayer hasta conocer el resultado de la prueba a la que se someterá hoy, informó la agencia estatal de noticias IP.