En Misiones habilitan más atención a la discapacidad y otro centro de testeos

El año pasado, con la declaración de la pandemia, los centros asistenciales públicos y privados atendieron prioritariamente emergencias y contagios de Covid-19. Ese escenario persistió durante unos ocho meses hasta que poco a poco la demanda en hospitales y sanatorios se reactivó bajo una nueva normalidad: protocolos de tiempo e higiene para atender pacientes.

Ahora, el país enfrenta una segunda ola de Sars-Cov-2, que por el momento no impacta de la misma manera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) que en Misiones, donde no rigen restricciones. En ese contexto, en la provincia el sector público no sólo tiene 100% de sus servicios habilitados registrando una constante demanda tanto en consultorios externos como en cirugías, sino que habilita otros; por un lado, asociados a la detección del virus para cortar la cadena de contagios, y por otro, adaptando la infraestructura hospitalaria y el recurso humano para atender situaciones vinculadas a las personas con discapacidad.

La zona Norte contará con un laboratorio de alta complejidad para análisis de Covid-19.

El Instituto Misionero de Biodiversidad (Imbio) cuenta con equipamiento de alta complejidad que fue puesto a disposición del Ministerio de Salud en la jornada del miércoles. Este laboratorio permitirá alivianar el trabajo al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) y trabajará con los nosocomios de la zona Norte de la provincia.

Este centro de diagnóstico nivel II, es similar al Lacmi, ubicado en la capital provincial. Desde el anuncio de la incorporación del Imbio a la red de laboratorio del Ministerio de Salud de Misiones, se encuentran trabajando en la logística necesaria para ponerlo en funcionamiento, confirmó a El Territorio el ministro Oscar Alarcón.

Los funcionarios de la cartera sanitaria recorrieron las instalaciones y se interiorizaron de los alcances de este laboratorio de alta complejidad.

El doctor en Ciencias Biológicas Emmanuel Grasi, director general ejecutivo del Imbio, destacó que cuentan con todas las herramientas y el recurso humano necesario para trabajar.

“Propusimos la incorporación de nuestras instalaciones a la red de laboratorios de Misiones, que se concretó; contamos con cabinas de seguridad, equipos para reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa RT-PCR y el recurso humano a disposición del Ministerio de Salud, particularmente en este momento en lo que respecta al diagnóstico de Covid-19”.

“La biodiversidad se relaciona con el ser humano, en esta caso a través la salud, los efectos que nosotros vemos en la pérdida de biodiversidad impactan con la emergencia de algunos virus, como por ejemplo los arbovirus como el dengue. A partir de ahora quedamos a disposición del ministerio para trabajar en conjunto en la detección de Covid-19”, sostuvo Grasi.

Discapacidad

En otro orden, desde la semana próxima habrá un recurso importante a disposición de las personas con discapacidad.

Desde el lunes se podrá solicitar turno en los 55 hospitales de Misiones para gestionar el Certificado Médico Obligatorio (CMO), requisito indispensable para obtener una pensión por discapacidad, otorgada por la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya documentación se canaliza mediante la Anses.

“Lo que buscamos es que en toda la provincia la gente tenga la posibilidad de iniciar el trámite sin necesidad de ser derivada o tener que trasladarse”, confirmó a este diario Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos de la cartera sanitaria provincial. Un punto destacable, teniendo en cuenta el crítico contexto sanitario actual, en el que las autoridades nacionales piden insistentemente el menor desplazamiento posible para frenar la curva de contagios.

“Se realizó una capacitación provincial a 55 hospitales junto con la Agencia Nacional de Discapacidad, en lo que se busca que todos los hospitales tengan un médico que pueda confeccionar el certificar el Certificado Médico Oficial que permita a la población iniciar el trámite para acceder a una pensión por discapacidad. El trámite consta de dos pasos: uno es la confección del CMO, que lo tiene que hacer un médico y tiene su firma registrada y firma en conjunto con el director del hospital, lo cual acredita la patología del paciente y el porcentaje de discapacidad. El otro punto es que ese paciente se dirige a la Anses, donde debe primero solicitar un turno online, para una pensión no graciable por discapacidad. Ahí se genera un expediente con el cual la Agencia Nacional de Discapacidad decide si a la persona le corresponde o no la pensión por discapacidad”, explicó el funcionario.

Consultado por las diferencias entre el CMO y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), señaló que “el CUD, por ejemplo, permite adquirir algunos derechos como exigirles a las obras sociales que paguen el 100 % de la medicación, la gratuidad del transporte público, o la exención de algún impuesto provincial o nacional; en tanto, el CMO es un certificado que se hace online y es el primer paso para lograr una pensión por discapacidad, o sea un recurso económico”.

“El que solicita una pensión por discapacidad es porque no trabaja, no tiene obra social y está en una situación de vulnerabilidad social, entonces con la pensión adquiere el beneficio del Cuidar Salud”, citó.

“Cualquier persona indistintamente de su condición económica puede tener acceso al CUD, pero eso no le da derecho a tener una pensión o beneficio económico. Esa es la gran diferencia y eso hay que aclarar: para hacer el CMO no es necesario tener el Certificado Único de Discapacidad, porque ese trámite se logra con la evaluación de una junta médica multidisciplinaria, Misiones tiene seis juntas evaluadoras, una por zona sanitaria. El CMO es otro trámite, se necesita un médico capacitado y el director del hospital que acompaña la firma. Con ese requisito el paciente puede dirigirse a la Anses a gestionar la pensión”, indicó.

“Si bien estábamos haciendo el trámite del CMO en algunos hospitales, ahora descentralizamos para que todos los hospitales de Misiones puedan hacerlo. Había mucha demanda de este trámite, el año pasado se iniciaron en Misiones 2 mil trámites para pensiones no contributivas por discapacidad. Con esta descentralización creemos que será mayor la demanda”, auguró Fernández Sosa.

Atención en el sector privado

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, fue notable la disminución de pacientes que acudían a control por distintas patologías crónicas. La premisa fue dejar las camas disponibles para aquellos pacientes con síntomas graves infectados por el virus.

Tras más de un año del brote de Covid en el país, los pacientes volvieron a acudir a clínicas y sanatorios privados para realizarse el correspondiente control médico.

Guillermo Vymazal, gerente del Sanatorio Integral IOT, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Este año nos toma un poco más preparados y pasa que nos asusta lo que pasa en otras partes del mundo, que está afectando a personas más jóvenes”.

“Durante la pandemia se reservaron y se puso a disposición las camas para pacientes con Covid, pero las clínicas privadas viven de las prácticas quirúrgicas que no tienen que ver con Covid y los sueldos se tienen que seguir pagando y la ayuda aportada por el gobierno no alcanzaba”, consideró.

A continuación agregó que ahora que el personal se encuentra vacunado y que en enero bajó la cantidad de pacientes infectados: “Se está dando la atención a pacientes con otras patologías que quedaron atrasadas, estamos tratando de darles una solución. Se notó el aumento de consultas en cardiología, diabetólogos y distintas patologías crónicas. Se están haciendo casi con normalidad las cirugías pese a que tenemos pisos exclusivos para pacientes con Covid”.

“La gente tiene que entender que tienen que hacer consultas de control, tienen que perder el miedo a los consultorios y asistir, más si tienen otra patología”, aclaró.