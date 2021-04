Declaró y sigue detenido el colono que mató a un presunto asaltante

jueves 15 de abril de 2021 | 6:06hs.

Tras prestar declaración indagatoria durante casi dos horas, instancia en la que ratificó que actuó en defensa propia para proteger a su esposa y a sí mismo de un intento de robo, el productor tealero Héctor Kattz (65) continúa detenido por el homicidio de Sergio Gustavo Presti (31), hecho que se registró el último sábado en una chacra del municipio de Salto Encantado.

En consecuencia, minutos antes de las 13 de ayer abandonó el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá escoltado por un policía, esposado y con un suéter cubriendo su rostro, tras lo cual ascendió a una patrulla que lo trasladó hasta la comisaría de Salto Encantado.

De la indagatoria participó el juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, quien tiene a su cargo el expediente caratulado como homicidio simple con exceso en la legítima defensa, delito que contempla una pena máxima de cinco años de cárcel.

En tanto, en horas de la tarde Luciano Luna, codefensor de Kattz, presentó un pedido de excarcelación para su cliente.

En consecuencia, según los plazos procesales, entre hoy y mañana la fiscal Miriam Silke se expedirá al respecto y el expediente regresará al juez, quien definirá la situación del implicado.

Con relación a la indagatoria, en la víspera el colono confirmó su versión inicial e insistió en que sólo quiso disuadir a los presuntos delincuentes que irrumpieron en su propiedad con fines de robo, por lo que tomó un arma y disparó un solo tiro, lo bastó para matar a Presti.

Asimismo, confirmó la secuencia que hicieron trascender desde su defensa: los malvivientes arribaron alrededor de las 21, golpearon las manos y mencionaron que tuvieron un problema mecánico en la moto que los trasladaba, lo que resultó ser un ardid para asaltarlos.

Presunto cómplice

Según afirmó Kattz ante el magistrado Alarcón, su esposa fue quien salió primero de la vivienda y él la siguió. Los desconocidos tenían cascos y manifestaron que dejarían la moto hasta el otro día, cuando volverían a buscarla.

En ese lapso Presti se acercó al productor como para entregarle la llave del rodado, instancia en la que exhibió un revólver y le dijo que se trataba de un asalto.

En esa situación extrema ganó el instinto y corrió hacia el interior de su casa para buscar su arma, mientras su mujer se quedó afuera rodeada por los dos ladrones.

Una vez adentro de la casa, Kattz tomó su revólver calibre 22 y disparó un tiro hacia afuera, por la ventana que estaba cerrada, con la intención de disuadir y “darle un susto a los ladrones”, graficó, si imaginar que la bala impactaría en la cara de Presti, quien tenía puesto un casco.

Se presume que el asaltante, antes de ingresar al domicilio quiso observar el interior a través de la ventana y recibió el disparo, aunque es un detalle no confirmado oficialmente.

Al escuchar el estruendo y ver desplomarse a su cómplice, el segundo ladrón se dio a la fuga a pie, ya que Presti tenía consigo la llave de la moto.

Más tarde, la Policía halló al fallecido tendido en el corredor de la vivienda y un revólver a su lado, también un calibre 22.

En el expediente aún no se incorporó el resultado de la autopsia y restan pericias, como ser de balística y el análisis del teléfono celular del hombre abatido.

En definitiva, falta un importante cúmulo de elementos que deben ser analizados por la justicia para tomar una determinación sobre el futuro procesal del implicado.

Con relación al presunto cómplice, ayer por la tarde la Policía detuvo a un hombre en el barrio Arenhardt de Campo Grande. Se trata de Nazareno R. (31), familiar del fallecido, quien no habría sido ajeno al hecho.

El sospechoso fue puesto a disposición del Juzgado interviniente y se aguarda el peritaje de su teléfono.

“Tuvo todas las garantías”

Consultado al respecto, el abogado Luna consideró que por el momento su defendido “tuvo todas las garantías en el marco del proceso” y destacó como favorable la carátula, por lo que se mostró optimista con respecto al pedido de excarcelación.

En tanto, mencionó que “el expediente recién llegó al Juzgado, faltan pericias y es comprensible cierta demora”, al tiempo que consideró que su cliente “fue víctima de las circunstancias y de la fatalidad”.

Sobre la presunta motivación de los delincuentes, comentó que días antes empleados de una empresa local retiraron unas toscas del terreno, aunque no hay certezas de que ahí haya surgido el dato que propició el frustrado robo.

“Mi cliente y su familia son gente de trabajo, austeros y no hicieron movimientos bancarios ni operaciones de dinero”, remarcó.

Asimismo, precisó que al menos por el momento no se pudo establecer de quién es la moto que fue utilizada por los malvivientes el día del hecho.

Desde el momento de su detención, Kattz tuvo el respaldo de productores de toda la provincia. Incluso, el martes recibió la visita de un grupo de representantes de diversas zonas.

“Está claro que actuó en defensa propia. Algo que nos marcó muchísimo en la charla que mantuvimos con él y que nos hizo llorar a todos adentro de la comisaría, fue cuando con la cabeza gacha nos dijo textualmente: “Yo no sé cómo le disparé a ese hombre. No tenía ninguna posibilidad de matarle. Yo creo y estoy convencido de que Dios me ayudó”, y se largó a llorar”, describió Víctor Chamula, productor de Andresito.

Por ello, consideró que “nadie puede pensar que este productor es un delincuente. Es un hombre que está quebrado y por eso nos duele muchísimo lo que está pasando”.

“Nunca estuvo preso”, dijo la ex mujer de Presti

Sergio Gustavo Presti (31) era oriundo de Campo Grande, pero desde 2009 residía en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde formó una familia con Yésica Natalia Barrios (28), la madre de los tres hijos del ahora fallecido.

Ayer, en diálogo con El Territorio, la mujer comentó que el año pasado se separaron y Presti viajó a Misiones para visitar a sus padres y decidió quedarse, ya que conoció a otra mujer.

“Nosotros convivimos casi once años y él siempre trabajó en fábricas, por eso quiero aclarar que es mentira que tenía antecedentes penales, que estuvo preso en Buenos Aires

y que lo liberaron por la pandemia, como dijo uno de los abogados del señor Kattz. Mientras estuvo conmigo no fue preso ni siquiera por una riña, y a nuestros hijos les enseñó que las cosas ajenas no se tocan”, remarcó Barrios.

Señaló que actualmente Presti hacía changas y estaba juntando dinero para viajar a Buenos Aires para ver a sus hijos. Tampoco descartaba volver y quedarse definitivamente allá, ya que “en Misiones no hay mucho trabajo y no ganaba mucho. También extrañaba a los chicos. Estábamos separados pero manteníamos buen diálogo”.

Sobre la acusación que pesa en contra del padre de sus hijos, reconoció que “no sé qué fue a hacer a esa chacra ni con quién, y si fue para hacer algo malo que la justicia lo determine. Yo nunca lo apañaría sabiendo que hizo algo malo. Lo único que quiero es aclarar que nunca antes estuvo preso ni tenía antecedentes. Es mentira lo que dicen”.