Ante nuevas variantes de Covid, alertan sobre las reinfecciones

miércoles 14 de abril de 2021 | 6:04hs.

La aparición de las nuevas variantes del coronavirus siguen manteniendo la alerta debido a su letalidad y velocidad de infección.

Al respecto, Gustavo Costilla Campero, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), dialogó con Radioactiva 100.7 y se refirió a las nuevas variantes y a los cuidados pertinentes. “Los que ya tuvieron la infección generan inmunidad frente a una determinada variante del virus, pero ahora pueden exponerse a otra. Pasa con el dengue, se puede tener más de una vez, no queda la inmunidad para siempre”.

En este sentido, reflexionó: “Todo hubiese sido más fácil si no hubiera existido ninguna mutación o variante y ya tendríamos la inmunidad frente al virus primario, pero surgieron mutaciones y esto es lo mismo que pasa con la influenza”.

Por otra parte, comentó sobre la importancia de realizar un análisis epidemiológico para poder trazar ciertas líneas de acción. Para ello, destacó que lo esencial es poder determinar dónde se producen los contagios y quienes se contagian. Además, aseguró que las medidas restrictivas deben tener una fecha de inicio y finalización.

“Si dejamos todo como está, vamos a llegar a un momento en el que no van a haber camas ni para una cirugía, no solamente por Covid. Los que tengan accidentes de tránsito no van a encontrar una cama en el hospital”, cerró.

En Argentina preocupa el impacto de la segunda ola de Covid-19 luego de que en las últimas semanas fuera en aumento la cantidad de casos diarios y creciera en gran medida la ocupación de camas de terapia intensiva, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En ese sentido, las nuevas variantes del virus (variante del Reino Unido, de Manaos, entre otras) tienen un rol fundamental debido a su alta contagiosidad y el mayor riesgo que representan además para personas más jóvenes.

El Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica dio a conocer que hubo casos detectados de estas nuevas cepas en la Ciudad de Buenos Aires y localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén.

Nuevo récord de casos

El reporte del Ministerio de Salud confirmó ayer 27.001 nuevos contagios, la cifra más alta desde el repunte de casos que se registra desde marzo pero también desde el comienzo de la pandemia.

Con estos registros, suman 2.579.000 casos desde que ingresó el virus al país. Además, hubo 217 muertes, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 58.174.

Este fue otro día negro además para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron 14.004 y 2.934 casos positivos respectivamente.

Hay por el momento 3.836 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 62,4 por ciento a nivel nacional y en un 70,8 por ciento en el Amba.

En lo que respecta a Misiones, hubo 125 nuevos casos positivos de coronavirus, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública. Así oficialmente, desde la llegada del virus a la fecha, la tierra colorada acumula un total de 13.920 casos confirmados; en tanto que son 252 las personas fallecidas (no se registraron muertos ayer).

En esa línea, el parte indica que son 1.088 los casos activos con 44 pacientes internados. Además, ya son 12.580 los recuperados (103 en las últimas horas) y 3.051 personas aisladas preventivamente.



Joselo Schuap, en estado crítico

El cantautor misionero y actual ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap, permanece internado en el hospital Madariaga en estado crítico.

El cantante permanece con respiración mecánica, intubado, estable, de acuerdo al último parte médico emitido por el centro asistencial.

Por complicaciones frente al Covid, Schuap fue trasladado el pasado jueves desde el sanatorio Boratti, donde estaba internado hace unos días. Cabe destacar que no tenía comorbilidades que empeoraran su estado de salud.

A pesar de estar internado, el artista estaba activo días atrás en las redes sociales, donde hizo visible su contagio y reflexionó que tras el contagio “sin dudas saldré mejor ser humano”.