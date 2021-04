Comerciante posadeño fue condenado por tercera vez por tráfico de drogas: 4 años y 8 meses

martes 13 de abril de 2021 | 14:05hs.

El comerciante posadeño Osvaldo Darío Amarilla (43) fue condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión como autor del delito de transporte de estupefacientes. En ese contexto, deberá también pagar una multa de $162 mil y fue declarado reincidente en función de dos delitos similares por el que había sido condenado en Posadas y la ciudad de Paraná hace algunos años.

El reciente fallo fue dictaminado por el Tribunal Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mediante un juicio abreviado en el que admitió su culpabilidad.

Sobre la mujer (también posadeña) que lo acompañaba cuando fue detenido en pleno transporte de poco más de 30 kilogramos de marihuana en los zócalos de un auto, Paula Valeria Godoy Oster, se declaró extinguida la acción penal como consecuencia de su fallecimiento.

Sin patente pero con droga

La detención de Amarilla se dio de manera inesperada el 25 de diciembre de 2019 en el puesto caminero Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14 a la altura de la ciudad de Chajarí, departamento de Federación (Entre Ríos).

Eran cerca de las 15 cuando personal de la División Toxicología de la Policía de esa provincia detuvo la marcha del Volkswagen Crossfox en el que viajaba Amarilla como conductor y Godoy Oster como acompañante.

En pleno control físico y documentológico del coche, los uniformados advirtieron que le faltaba la chapa patente trasera, motivo por el cual notificaron a Amarilla que realizarían un acta de infracción.

La multa iba a ser el mal menor para el misionero, pero mientras confeccionaban el acta, uno de los efectivos acercó a Jana -can detector de narcóticos- al coche y ésta reaccionó de forma excitada -como lo hace ante la presencia de estupefacientes- al momento de olfatear el zócalo derecho.

Con una amoladora cortaron dicha parte del auto, sacando del interior 36 paquetes de marihuana, del zócalo izquierdo extrajeron otros 33 ladrillos, en tanto que en el interior del tanque de nafta detectaron 83 más. Los 152 envoltorios pesaron poco más de 30 kilos.

Tanto Amarilla como Godoy Oster resultaron inmediatamente detenidos. Les secuestraron sus teléfonos celulares, el dinero en efectivo y las demás pertenencias que tenían en su poder. La mujer, meses después, recuperó la libertad.

"Estrategia mía"

En el momento de la indagatoria, Amarilla se había responsabilizado de la comisión del delito, eliminando cualquier sospecha sobre Godoy Oster, de quien dijo la utilizó para simular un viaje de placer aquella navidad.

"Lo único que quiero decir es que la chica que me acompañaba era porque yo le pedí que me acompañe y no tiene nada que ver con el hecho. Fue una estrategia mía nomás, ella venía sin saber lo que estaba oculto en el auto", declaró en su momento.

Las condenas de Amarilla

El Registro Nacional de Reincidencia dio cuenta que Amarilla registra los siguientes antecedentes condenatorios:

Causa 91002189/2011/TO1 "Isla Benjamín Gustavo y Amarilla Osvaldo Darío s/23.737", del Tribunal Oral en lo Federal Ad Hoc de Paraná, en la cual mediante sentencia N° 26/14 fue condenado a la pena de 3 años de prisión por ser autor material y responsable del delito de transporte de estupefacientes (hecho del 04 de julio de 2011).

Causa 11010620/2012/TO1 "Czernecki, Christian Jorge y Otros sobre transporte de estupefacientes, del Tribunal Oral en lo Federal de Posadas, en la cual mediante sentencia del 2 de septiembre de 2016 fue condenado a la pena de 8 años de prisión por ser autor material y responsable del delito de transporte de estupefacientes (hecho del 12 de agosto de 2013).