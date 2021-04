La misión de un veterano

El ex combatiente de Malvinas Víctor Villagra estuvo en Misiones, dónde presentó su libro Camber misión cumplida, primero en Oberá y luego también en Posadas. El texto comprende historias y relatos del veterano de guerra en un relato de simple lectura.

En una entrevista exclusiva con El Territorio, Villagra recordó sus vivencias en Malvinas, la marca que le dejó, los colegas que se transformaron en hermanos y los objetivos que se propusieron como excombatientes y la dura realidad de que, a su regreso, nadie estaba preparado para recibir a ex combatientes.

“Dios quiso que vuelva, porque las bombas no cayeron en nuestra posición, sino a 200 o 300 metros. Me pregunté para qué, y hoy creo que es para honrar la gesta y reivindicar a esos 632 héroes que dejó la guerra”, empezó relatando Villagra.

Si bien hoy está en ese propósito, recuerda el momento en que le dijo a su madre que no iba a ir a la guerra y al día siguiente le comunicaron que fue seleccionado para trasladarse al combate.

Además en ese momento no terminaba de comprender a sus superiores, quienes les decían que iban a sentirse orgullosos de ir a la guerra, pero al regreso y con el pasar del tiempo, entendió todo.

Víctor es hijo único de una madre chubutense y padre tucumano, pero con hermanos que se adoptaron en la trinchera, “soy hijo único hasta el año 1982, porque después me quedaron tres hermanos, un chaqueño, un correntino y un cordobés, que fueron compañeros de mi trinchera y hoy son mis hermanos”.

El libro que lo trajo a Misiones fue armado con historias en un texto que hace fácil la lectura y compresión.

“Fui armando cajas imaginarias con temas y en cada caja ponía los contenidos, que son los capítulos. Soy un simple narrador de vivencias, apunto al lector de 15 a 25 años, es un libro fácil de leer”, graficó Villagra, adelantando que quedaron historias que serán ampliadas en un segundo libro, con más fotos, vivencias y cuestiones técnicas de la guerra.

Luego de la gesta, volvió tres veces a Malvinas, en 2012 a los 30 años de la guerra, en 2015 y luego en 2017. En algunos de los viajes estuvo acompañado por sus hermanos de guerra y debieron volver a recordar lo difícil que fue estar ahí tan jóvenes. Siempre entre abrazos y lágrimas.

Tenían finalidades claras al momento de su primer desembarco en la isla. “Nos pusimos tres grandes objetivos, el primero que era defender el pabellón nacional, el otro era que por la península de Camber no ingresen los ingleses, intentaron tres botes y no lo lograron, mientras que el tercer objetivo era volver sanos y salvos, por eso el libro se llama Camber, misión cumplida”.

El regreso nunca fue fácil para esos valientes hombres que fueron a defender tierras que son argentinas. “Lo que nos marcó mucho fue el primer gobierno democrático, porque seguíamos vestidos de verde y eso era prohibido, nos descuidaron, quedamos a la deriva y tuvimos que empezar a formar centros de veteranos de Malvinas”, entendió Villagra.

En esa línea, afirmó que “volver de Malvinas fue duro”, porque nadie estaba preparado para recibir a un ex combatiente de Malvinas, “no estaban preparados ni la sociedad, que en muchos casos ni siquiera en los puestos de trabajo no te llamaban, porque eras ‘el loquito de la guerra’, entonces hasta fue conveniente no decir que fuiste a la guerra. Nos dolió porque fuimos a defender la patria”.

Actualmente y desde hace 15 años que el ex combatiente brinda charlas en los colegios y graficó cómo cambiaron los tiempos "nos escuchan con respeto, hacemos una hora de charla y no vuela una mosca. Después dejo que los chicos pregunten y participen porque es importante participar", contó.