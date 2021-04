Pese a las denuncias de violencia, Aniston acompaña a Brad

domingo 11 de abril de 2021 | 6:00hs.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados durante cinco años y llegaron a ser “la pareja dorada de Hollywood”. Sin embargo, por razones que nunca trascendieron del todo a la esfera pública,su relación no funcionó, y terminaron separándose. No obstante, ambos se siguen queriendo y acompañando de manera incondicional.



Un gesto de Jennifer así lo demuestra: según reveló la prensa, la actriz se habría ofrecido para testificar a favor de Brad en el juicio de divorcio que su ex mantiene con Angelina Jolie -su última esposa y por la cual habría dejado a Jennifer-, una relación en la hay acusaciones de violencia de género.



El diario británico The Mirror reveló que Aniston manifestó su apoyo a su ex, y se comunicó directamente con él para ponerse a su disposición y colaborar o aportar su colaboración para con Brad.



Inclusive el diario aseguró que Jennifer está dispuesta a testificar en favor de su ex pareja en caso de que sea necesario. Sobre todo teniendo en cuenta la grave denuncia que hizo Jolie y las consecuencias negativas que podría generar para la ida pública y la carrera de Brad.



Por su parte el sitio Page Six confirmó a través de allegados al ex matrimonio que el pasado 12 de marzo Angelina presentó documentos judiciales que indicaban que tanto ella como sus hijos estaban dispuestos a ofrecer testimonio y “pruebas y autoridad en apoyo” de sus acusaciones contra el actor, con el fin de esclarecer que las acusaciones sobre violencia de género son reales y que además, hay pruebas y testimonios que lo acreditan.



Y si bien la declaración de Maddox, el hijo mayor del matrimonio, no se conoció públicamente en detalle, los trascendidos afirman que el testimonio del joven hablaba de maltratos físicos y verbales por parte del actor.



Sumado a esto, se supo que Angelina Jolie está dispuesta a proporcionar “pruebas del abuso” que vivió ella y sus hijos mientras estuvo en matrimonio con Pitt, por lo que complicaría seriamente la situación de su ex en la Justicia.



“Tan pronto como las acusaciones de violencia doméstica se hicieron públicas, Jen habló directamente por teléfono con Brad. Quería hacerle saber que estaría allí para él, pase lo que pase. Y le ha vuelto a decir que comparecerá ante el tribunal si es necesario, aunque sabe que nunca llegará a eso”, le dijo un allegado de la actriz al medio periodístico, haciendo hincapié en que Aniston acompañará a su ex, pese a las graves acusaciones.



Por otro lado The Daily Mail publicó que el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt podría llegar a ser uno de los más caros del mundo del espectáculo, teniendo en cuenta solo los gastos legales.



Hasta el momento la ex pareja lleva gastados un millón de dólares cada uno en lo que va del proceso de separación, que lleva ya más de cuatro años convirtiéndose en uno de los más largos de Hollywood.