Discusión entre vecinos derivó en un homicidio en Eldorado

Apenas dos meses después del asesinato de Williams Armoa (50), el barrio Elena de Eldorado volvió a ser testigo ayer de otro hecho de homicidio, esta vez en medio de una aparente gresca entre vecinos.



De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, la víctima de este reciente caso fue identificada como Miguel Ángel Velázquez (30) y el hecho se registró ayer, cerca de las 10.40 de la mañana, sobre una calle sin nombre del mencionado barrio ubicado en el kilómetro 1 de la Capital del Trabajo.



Las mismas fuentes narraron que cerca de esa hora efectivos de la Comisaría Segunda fueron requeridos en el lugar a raíz de una gresca en medio de la cual los vecinos alcanzaron a oír detonaciones de arma de fuego.



Al acudir a la zona, los uniformados intervinientes se toparon con el cuerpo de una persona sin vida y con lesiones de arma de fuego, por lo que de inmediato se procedió a preservar la escena, solicitar apoyo a las divisiones especializadas y comenzar con las averiguaciones correspondientes.



En esas circunstancias, los efectivos se entrevistaron con algunos vecinos presentes en el lugar y de esa forma pudieron obtener una primera versión de lo sucedido.



Discusión y tiros

Aparentemente, pocos minutos antes Velázquez se había hecho presente en el barrio y, por causas que aún no pudieron ser establecidas, comenzó a discutir con Basilio Antonio R. (45), que sería pastor de una iglesia cercana, y su hijo Marcos Ezequiel R. (24).



En esa instancia, la discusión fue aumentando de nivel hasta que comenzaron a agredirse y habría sido en esas circunstancias que el menor de los implicados abrió fuego con una escopeta y al menos un disparos impactó en Velázquez, causándole la muerte a los pocos minutos.



Tras lo sucedido, según relataron los testigos, padre e hijo subieron a un Chevrolet Corsa de color dorado y escaparon de la escena. Hasta anoche permanecían en condición de prófugos.



Sin embargo, eso no fue todo, los investigadores involucrados también supieron que aparentemente Juan Luis V. (39), hermano de la víctima, también habría participado de la gresca inicial y preventivamente fue demorado. Primero se verificarán sus antecedentes y luego sería indagado sobre el reciente hecho. Se cree que de su testimonio se podrían obtener mayores datos para poder esclarecer lo sucedido.



El hombre quedó alojado en la sección celdas de la Comisaría Segunda de Eldorado, a disposición del Juzgado de Instrucción Dos, a cargo de la magistrada Nuria Allou, que deberá definir los próximos pasos a seguir en el marco de la causa que recién comienza.



Por su parte, el cuerpo de la víctima fue examinado por un médico policial que certificó “lesiones por arma de fuego con orificio de entrada múltiples en área cardíaca, sin orificio de salida”. Todo ello provocó un shock hipovolémico que terminó siendo la causal de muerte.



Medidas

De igual manera, entre las medidas dispuestas por el juzgado interviniente, se ordenó que, inmediatamente después de las primeras labores de rigor, el cuerpo de Velázquez sea trasladado hasta la Morgue Judicial de Posadas para que sea sometido al correspondiente examen de autopsia que permitirá establecer la causal de muerte como así también detectar otros signos o indicios que permitan orientar la investigación.



A su vez, también se ordenó un allanamiento en la vivienda de los acusados, al tiempo que se montó un operativo cerrojo por toda la jurisdicción con la intención de dar con los sospechosos. De esta labor participaban varias seccionales dependientes de la Unidad Regional III.



Por último, detectives especializados se dedicaban ayer a recabar imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a fin de obtener alguna pista de los buscados.



Hasta anoche no se habían reportado novedades respecto al paradero de los presuntos autores del crimen.

Antecedente reciente

El antecedente en el barrio Elena de Eldorado se trata del crimen de Williams Armoa (50), por cuyo hecho se encuentra imputada una muchacha de 18 años.



El hecho ocurrió el 1 de febrero dentro de su casa ubicada sobre la calle Democracia. Al llegar la Policía al lugar se encontró con Rocío V. (18) dentro del inmueble y desde ese día permanece involucrada en la causa que también se tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.



El primer examen médico al que fue sometido Armoa diagnosticó que presentaba al menos 15 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Una de ellas fue catalogada como de profundidad y estaba localizada en la zona epigástrica (boca del estómago).



Respecto a la muchacha detenida, las fuentes consultadas en ese momento indicaron que se encontraba en aparente estado de shock a un costado del cuerpo y presentaba manchas compatibles con sangre en su ropa. Esa vestimenta fue secuestrada para pericias científicas. En el lugar también dieron con un cuchillo de cocina que podría tratarse del arma homicida.



Respecto a la relación entre la víctima y la sospechosa, las fuentes señalaron que no eran pareja formal pero sí mantenían encuentros periódicos. La muchacha además está embarazada y los estudios médicos determinarán si hay compatibilidad genética entre el feto y Armoa.



Al comparecer ante la Justicia, la muchacha declaró que ella se defendió, por lo que las autoridades pidieron más medidas de prueba para corroborar su versión.



Actualmente, la joven fue beneficiada con la prisión domiciliaria, en razón de que cursa un embarazo de alto riesgo. No puede salir del domicilio que radicó y debe cumplir varias restricciones más. Si las incumple, puede volver a ser detenida.



