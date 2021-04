Empieza a volver el agua a los barrios de Iguazú

sábado 10 de abril de 2021 | 6:04hs.

En la tarde de ayer que el nivel del río Iguazú subió y esto le permitió comenzar a operar al 100%, es decir ya se producen 1.100 metros cúbicos de agua potable, aseguraron desde el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas).



En la tarde-noche de ayer se esperaba que los barrios más complicados comiencen a recibir el líquido vital, aunque estiman que demorará varias horas para normalizar la presión en la red. El servicio estará normalizado hoy si el río mantiene el nivel y no se registran cortes de energía eléctrica.



Sin embargo, tras más de una semana con problemas en la distribución de agua potable y con más quince barrios sin el suministro en Puerto Iguazú, la asamblea vecinal esperaba que los concejales tomaran cartas en el asunto y trataran la emergencia hídrica a fin de buscar soluciones inmediatas a la problemática que se repite año a año. Esto no sucedió ya que el Concejo Deliberante no sesionó esta semana por cuestiones administrativas.



En esa línea, El Territorio consultó al concejal Domingo Martínez, quien cumple actualmente el rol de presidente del cuerpo deliberativo, ya que Juan José Raynoldi está de viaje por cuestiones familiares. Martínez indicó: “El Concejo sesiona cuando los despachos de las diferentes comisiones se completan, son trámites administrativos. Si no tuvimos sesión este jueves la tendremos el próximo jueves”.



Además, Martínez recordó que la Emergencia Hídrica fue declarada en 2004 e hizo alusión a la ordenanza 13/4, con fecha del 27 de febrero de 2004, que en el artículo 1 indica “Declárese Emergencia Hídrica” y en el artículo 2 intima al Imas a que cumpla con la ley provincial 3.391 que regula la prestación y explotación de servicios públicos de captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación y distribución de agua potable, así como de recolección, transporte, tratamiento y disposición de efluentes.



Además, Martínez explicó que desde el Concejo se hicieron innumerables reclamos desde ese año.



Haciendo referencia al hecho de que muchos barrios de la ciudad aún están sin el líquido vital, sostuvo: “Se está haciendo un gran trabajo, los chicos de obras públicas, los bomberos y el Poder Ejecutivo en su conjunto con todo el plantel que tiene en conjunto y el próximo jueves lo trataré en la sesión, ya asumí ese compromiso”.