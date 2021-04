El Turco García y su lucha contra las drogas

jueves 08 de abril de 2021 | 6:00hs.

“Soy nacido en Fiorito”, contó Claudio Turco García sobre su infancia en el mismo barrio de Diego Maradona. “Crecí en una familia de clase baja. Después nos mudamos a Lugano”, agregó el ex jugador de Huracán en La Noche, el programa de Leandro Rud, por Canal 9.

“Hice pocas inferiores y debuté a los 15 años en Huracán. Le pegué con un bidón a un árbitro y me dieron catorce fechas (de suspensión)”, detalló y contó lo que significó en aquel arranque “en el que tuve mucha suerte”, contra Boca a los quince años. Luego se fue a Vélez, después al Lyon, de Francia, y volvió para venir a Racing. Su carrera siguió en Porto Alegre, en Brasil. Y con la selección argentina ganó tres títulos. “No sé qué pasa que ahora no se les da”, reflexionó el jugador que terminó su carrera en Independiente de Mendoza, que hizo reír en Masterchef Celebrity y que ahora integra el plantel de Bendita, por Canal 9.

“Dejé de jugar en diciembre de 1999, en enero del 2000 se murió mi papá y yo empecé con la adicción. Mientras jugué al futbol, nunca. No es excusa, pero dejé de jugar y en febrero empecé a consumir. No le encuentro una razón. Probé y, siempre digo lo mismo: ‘no pruebes’. Porque al principio te sentís Superman y después te viene el infierno. Dependés de la sustancia para vivir. Yo era esclavo de eso. Dependía para caminar, para vivir”, contó el Turco García, con una marcada decisión por dejar un mensaje basado en su experiencia.

Cuando Rud le preguntó cómo eran sus días entonces, relató: “Me levantaba a las ocho de la mañana y tomaba antes de desayunar. Vivía con mi señora, Mariela, que me bancó un montón”. Luego agregó: “Empecé a depender más de eso. Y fueron ocho años. Del 2006 a 2008, fue lo peor. No te voy a decir cuántos gramos por día… Pero tomé como para que me dé un ACV o un ataque cardíaco”. Aseguró que lo que vivió con Diego Maradona se lo guarda para él.

“Mariela me salvó la vida. Ella me dijo: ‘Quiero que Yamil tenga un padre como la gente’. Ella se metía en la 1.11.14 a buscarme. No le importaba nada. Me sacaba de los pelos y me llevaba para mi casa”, contó el deportista que desea hacer un documental sobre su historia. “Quiero que la gente sepa toda mi vida. No tengo que ocultar nada”, recordó el Turco que habló de la importancia de que sea el adicto quien toma la decisión de cuidarse porque tocó fondo. “Me fui a vivir a Venado Tuerto, al campo, y José Mena habló con un ex boxeador y daban charlas, pero yo pensaba que no iba a salir de eso. Pero empecé tratamiento de láser en Villa María, Córdoba. Estuve seis horas sin tomar y dije: ‘No tomo más’”, aseguró el ex jugador que el 11 de febrero del 2008 dejó de consumir.

Retomar su vida normal era lo que le preocupaba entonces, pero lo logró. “Di charlas mucho tiempo para ayudar y como terapia. Hasta el día de hoy me siguen llamando. Igual digo que no me tomen como ejemplo...”, contó el ex jugador, con humildad y aseguró: “Me reinventé”. Además celebró su presente en la televisión y con la posibilidad, cada vez que puede, de recordarle a la gente que la droga es dañina y una trampa mortal de la que muchos no logran salir.