España suspendió la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años

miércoles 07 de abril de 2021 | 22:49hs.

España decidió este miércoles suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus en menores de 60 años y reservarla para las personas entre esa edad y 65 años luego de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) encontrara un "posible vínculo" con casos raros de trombos.

Hasta el momento, la mayor parte de las 2,1 millones de dosis del fármaco que estaba destinado a la población menor de 65 años fueron aplicadas a trabajadores esenciales, como docentes y profesores, sin límite de edad, y también se habían empezado a administrar a la población general entre 60 y 65 años.

La decisión fue adoptada por el ministerio de Sanidad por "principio de precaución", tras reunirse con sus homólogos europeos. A mediados de marzo pasado en Europa se notificaron varios casos de trombosis, que se habían detectado mayormente en mujeres menores de 60 años que habían recibido las dosis de AstraZeneca, motivo que precipitó que una quincena de países interrumpiera su plan de vacunación.

En un primer análisis, la EMA había resuelto que la vacuna era "segura y efectiva", aunque no se podía descartar el vínculo causal con la decena de casos raros de trombos, pero tras un nuevo estudio el organismo pidió que se agreguen los coágulos de sangre como "efectos secundarios muy raros" en el prospecto del fármaco.

Pese a que el organismo igualmente concluyó que los beneficios siguen siendo mayores que los riesgos y aconsejó seguir administrando sin límite de edad el antídoto de la compañía anglosueca, el Ministerio de Sanidad decidió cambiar la estrategia de aplicación de esta vacuna.

Respaldada por el Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad Carolina Darias propuso a las comunidades autónomas que en España se frene la vacunación en los menores de 60 y comunicó que la Comisión de Salud Pública analizará el procedimiento con mayores de 65 años, inoculadas hasta ahora con las vacunas de Pfizer y Moderna.

Solo Madrid se pronunció en contra de la propuesta al argumentar la existencia de "muchos cambios" con la pauta de esta vacuna, según fuentes citadas por el diario El País.

No obstante, fuentes regionales añadieron que no comparten la propuesta del Ministerio de Sanidad "porque no está basada en las Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC)" de la EMA.

España se suma entonces a Alemania y Países Bajos, que restringieron el uso del antígeno de AstraZeneca solo a mayores de 60 años.

En tanto, Reino Unido recomendó no vacunar con la vacuna anglosueca a menores de 30 años y Bélgica propuso limitar su uso solo a los mayores de 55 años, mientras que Italia plantea limitarlo a menores de 60.