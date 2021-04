San Pedro: vecinos solicitan intervenciones y mayor seguridad en predio deportivo

miércoles 07 de abril de 2021 | 11:19hs.

Familias que viven en uno de los sectores del barrio Santa Rosa, a metros de la ruta nacional 14, San Pedro, mostraron preocupación porque desde que se habilitó la práctica de deportes al aire libre, se encuentran con varios inconvenientes, ante los cuales solicitan que forma urgente se realicen las obras necesarias para la habilitación de la cancha como tal o de lo contrario que se suspendan las actividades en ese espacio.

Se trata de una cancha provisoria que no cuenta con la infraestructura como para estar habilitada, más aún teniendo en cuenta el contexto epidemiológico. El espacio se ubica sobre la travesía urbana de ruta nacional 14, frente a una estación de servicio, allí los días sábados y domingos, una multitud se reúne, sin ningún tipo de protocolos para jugar al fútbol, se registran disturbios y peleas además los vecinos que residen en el lugar se quedan sin entrada y salida porque los que utilizan el predio utilizan el espacio de camino para estacionar.

Las familias, no están en contra de que se practiquen actividades deportivas en la canchita pero exigen que desde el municipio se realicen las obras necesarias para habilitar la misma, que cuente con cerco perimetral, sanitarios, se coloquen basureros y se habilite un camino exclusivo que permita el ingreso y salida al predio sin interrumpir el paso de los vehículos por la calle del barrio.

“Todos los fines de semana juegan fútbol en esta cancha, el lugar no está preparado para eso, no hay controles, se arman peleas, dejan el lugar repleto de residuos, es de urgencia que las autoridades tomen medidas, estamos cansados de esta situación, no podemos descansar tranquilos por los disturbios”, manifestaron los vecinos.

Parte de lo indicado por los vecinos quedó registrado en filmaciones realizadas durante algunos de los partidos disputados el fin de semana último y solo con pasar por el lugar es posible observar los residuos que dejan en el espacio.