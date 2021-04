San Pedro: vive en condiciones precarias y los vecinos solicitan ayuda

miércoles 07 de abril de 2021 | 10:00hs.

Un grupo de vecinos del kilómetro 1345 de San Pedro mostraron preocupación y decidieron pedir ayuda para una mujer de 57 años que vive en condiciones precarias. El llamado a la solidaridad es porque la mujer vive sola en una pequeña vivienda construida con trozos de madera y lona sin contar con los servicios básicos como energía y agua. Toda ayuda será bienvenida para que esta persona pueda vivir en mejores condiciones.

La vecina es oriunda de Bernardo de Irigoyen y hace poco tiempo adquirió un terreno en el mencionado lugar donde, como pudo, construyó una casa. Al ver el estado en el que se encuentra, una vecina se acercó a fin de conocer su historia e intentar ayudarla, como las necesidades son tantas decidió apelar a la solidaridad.

Se trata de Eva Pereira, quien hace unos meses se quedó viuda y ante la soledad, decidió vender el terreno donde residía y mudarse a San Pedro. En kilómetro 1345 vive en condiciones muy precarias, cuenta con energía eléctrica prestada y debe cargar agua desde otras viviendas, tarea que resulta compleja por su edad.

Teniendo en cuenta que se acerca el invierno, necesita materiales para mejorar las condiciones de la vivienda “Yo necesito ayuda, tengo solo la jubilación que era de mi marido, es poco y no me alcanza para hacer una casa, es todo muy caro y la situación es muy difícil. Cuando mi marido murió me quedé solita y no me hallaba más, vine para acá me gusto este lugar pero no me sobró para hacer la casa, está siendo muy duro”, indicó Eva Pereira en diálogo con El Territorio.

Por su parte, Ofelia M. una de las vecinas señaló “Yo como vecina me siento indignada y triste de verla en esa situación, siento impotencia de no poder dar todo lo que necesita pero estoy segura que hay mucha gente que nos va ayudar para que esta señora esté mejor, no puede seguir viviendo sin agua y en esa casita donde no tiene las mínimas comodidades, llega al invierno y sufrirá mucho”

Cabe mencionar que la mujer tiene un solo hijo que a su vez tiene seis hijos, de condiciones humildes y no tienen como ayudarla. Hasta el momento no realizó el cambio de domicilio y como es analfabeta no realizó papeles de compra y venta del terreno donde está viviendo actualmente. Desde Acción Social, al ser consultados, manifestaron que no conocían el caso pero se estarían acercando para brindar asistencia.

Cualquier persona interesada en brindar ayuda puede comunicarse vía WhatsApp al 011-1557634529.