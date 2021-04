Ya se vacunó a más de 100 mil misioneros contra el Covid-19

miércoles 07 de abril de 2021 | 6:04hs.

Más de 100 mil misioneros ya recibieron al menos una de las dosis de la vacuna anti Covid-19 que se aplican desde diciembre pasado: Sputnik V, Oxford-AstraZeneca/Covishield o Sinopharm.

Los datos fueron informados por el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón. Hasta ayer la provincia había recibido un total de 161.400 dosis.

Si bien los datos de los inmunizados en la tierra colorada difieren con los difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación, que daba cuenta de 93.844 vacunados, el funcionario aclaró que se debe a lo complejo del sistema de carga.

“Hoy tenemos más de 100 mil vacunas colocadas y estamos en este momento en el proceso de carga de esos datos de vacunación. La vacunación se mantuvo y se mantiene de forma constante en los cuatro vacunatorios que tiene Posadas y el resto de la provincia”, dijo el titular de la cartera sanitaria el mediodía de ayer.

Luego explicó a qué se debe la demora al informar el número de inmunizados a Nación. “La carga de datos es una enorme responsabilidad y hay que hacerlo de forma consciente, seria y con datos precisos y lo venimos haciendo de una manera sostenida con el personal de salud que no sólo tiene que inocular la vacuna, sino que también registra en las planillas, en el sistema provincial, en la historia clínica digital y en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa), y eso lleva tiempo. Pero en la capacidad real, en Misiones vacunamos a más de los que figuran en el sistema nacional”, señaló.

Además indicó que en el Polideportivo Finito Gehrmann, de Posadas, actualmente hay más de mil personas con turnos por día para vacunarse y en los otros centros como el Imefir de barrio Yacyretá, la Casa del Bicentenario de Itaembé Miní o el Multicultural de la Costanera se vacuna a entre 400 y 500 personas por día.

Por otra parte, ayer circuló el rumor de supuestos casos de síndrome de Guillain-Barré en vacunados contra el coronavirus en Misiones. “No tenemos conocimiento y tampoco está identificada como patología asociada a la vacuna”, sostuvo Alarcón al respecto.

Precisó que la entrega de turnos para vacunarse sigue a través de la app Alegra Med Misiones e insistió en que la segunda dosis está diferida “por un consenso nacional” entre todos los ministros de Salud del país.

Es decir, la persona debe esperar doce semanas desde la fecha en que recibió la primera dosis para aplicarse la segunda. “Se prorroga pero no se suspende la segunda dosis”, destacó ya que el objetivo es vacunar a un mayor número de personas con la primera vacuna.

“La primera dosis produce un gran aumento de capacidad inmunológica y con la segunda se hace un refuerzo. Esta es una estrategia que se está realizando en otras partes del mundo y que mantiene a mayor cantidad de gente protegida de la enfermedad moderada o grave y también previene de las complicaciones de ingresar a las unidades críticas”, comentó.

Monitoreo

En otro punto de la conferencia explicó que en Misiones no se detectaron otras cepas de Covid-19 como la variante de Manaos o la británica.

“A eso lo venimos monitoreando con Nación en todas las jurisdicciones y lo que salió en la Argentina fue en otras provincias. Por eso apelamos a que la gente no viaje a lugares de riesgo si no tiene necesidad”, contó.

Respecto a la vacuna antigripal, recordó que mañana llegará a Misiones la primera tanda de 45 mil dosis pediátricas y para adultos y que la semana próxima junto a la Nación las 24 provincias empezarán a vacunar en Caps, hospitales de nivel I o los promotores de salud yendo a las casas.



Vacunan a farmacéuticos y docentes

El ministro de Salud, Oscar Alarcón, contó que el 100% del personal de salud fue vacunado contra el Covid-19, sin embargo hubo algunos que no quisieron vacunarse en la primera instancia y lo están haciendo ahora. Además comentó que esta semana empieza el proceso de vacunación a farmacéuticos y empleados de farmacia y ayer arrancó la vacunación al personal universitario (docentes y no docentes) de 60 años o más de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) en el Multicultural de la Costanera de Posadas. En el Polideportivo Ian Barney de Oberá y en el Polideportivo Municipal y Universitario de Eldorado. En tanto, en el sitio web www.cgepm.gov.ar se lanzó una nueva convocatoria para docentes de nivel superior; nivel primario y otros no incluidos en inmunizaciones previas.