Pone proa a un objetivo grande

Después de casi un año y medio de incertidumbre, los juveniles palistas del club Río Paraná tendrán la oportunidad de vivir nuevamente la experiencia de tener la adrenalina al tope cuando salgan al ruedo el fin de semana en el Selectivo Nacional y habrá un gran estreno, ya que Jauriel Rojas será el primer misionero en competir en canoa olímpica. Además, otros cinco chicos buscarán también su lugar en la selección argentina juvenil en la modalidad k1.

Misiones viene aportando en los últimos años palistas a los equipos nacionales, sobre todo en edades formativas, y ahora se abre una nueva oportunidad con esta novedosa modalidad que podría ser el puntapié para que otros palistas se motiven y practiquen canoa olímpica.

Asimismo, el clásico k1 buscará seguir dando que hablar y en total serán seis los posadeños que unirán fuerzas en la cita que convoca a los mejores juveniles y sub 21 del país, entre el sábado y domingo, en la pista náutica de Buenos Aires.

En caona será Jauriel Rojas (18), que también compite en k1; y además estarán los ya destacados Valentina Bogado, Micaela Gasc y Leonel Cabrera, un tridente que venía siendo parte de la selección argentina de cadetes y juveniles, hasta que llegó la pandemia. Y, a su vez, dirán presente Octavio Bareiro y Gabriela Mieres, los dos también ‘embaladísimos’ en busca de una plaza en el elenco albiceleste juvenil.

Experiencia y disfrute

Con una sonrisa enorme, Jauriel vuelca en cada frase esta ansiedad de ser el primero en ña Tierra Colorada en dar las paladas en canoa olímpica, meta que le llevó más de un año de trabajo y perfeccionamiento para tomarle la mano a una disciplina que conlleva mucho equilibrio en un bote en el cual se va con una rodilla apoyada y un remo con una sola cuchara para el empuje del agua.

“Un día cuando volví al club después de la cuarentena, el río estaba picado y dije ‘bueno, quiero empezar la canoa’ y ahora entreno un día en k1 y otro día en canoa para competir en ambas modalidades; y hoy por hoy me encantan las dos, pero me tiro más por el c1 porque aprendo cosas nuevas”, compartió contento el juvenil que saldrá al ruedo en sub 21.

Jauriel recordó que al principio tuvo que trabajar mucho en el equilibrio porque “antes me subía y caía, pero fui mejorando y ahora estoy más firme”.

En cuanto al objetivo y al ser la primera vez de estar en un torneo, Jauriel se lo marca en “disfrutar, pasar bien en el momento de competir y terminar lo mejor posible. Va a ser una experiencia nueva y hay que ver cómo me tratan los nervios allá”, señaló.

Por su parte, Valentina Bogado y Mica Gasc, ambas con experiencia con la selección, también marcan como meta el disfrute tras un 2020 congelado de competencias y será una oportunidad para “ver cómo estamos todas a nivel nacional y vernos con las chicas”, explicaron.

Para las dos será un recomenzar porque es “ir a aprender nuevamente. Más allá de todo lo que sabemos, hay mucho que sumar como experiencia porque comenzamos en una nueva categoría -Juveniles- y queremos ir a disfrutar porque hace un montón no competimos y no sentimos esa adrenalina. En cuanto a los objetivos, son claros: la clasificación para seguir en la selección”, señaló Micaela.

Por su parte, Valentina, afirmó que es “poder reencontrarnos con nuestras compañeras. Nosotras tenemos nuestro grupo de amigas de allá -Buenos Aires- y vamos a ver cómo estamos todas, porque todos estamos en pandemia, y el esfuerzo fue grande. Es más, acá estamos mejor porque pudimos entrenar antes y quizás nos ayude muchísimo a la hora de volver a competir”.

Una nueva oportunidad

Nicolás Robín, entrenador del equipo competitivo del Club Río Paraná, ve este selectivo “como una nueva oportunidad después de tanto tiempo sin torneos”.

“No bajamos los brazos, ni bien pudimos volver al entrenamiento lo hicimos; y el equipo por suerte, más allá de todo lo que pasó por la pandemia, se mantuvo completo y desde el arranque nos pusimos como objetivo este selectivo sin saber que podría llegar a suspenderse o no y planificamos el entrenamiento pensando en esto”, explicó el entrenador.

Sobre la cita, dijo que “los chicos están motivados y con mucha ansiedad por el viaje. Hace rato que no participamos de una competencia. Con respecto al nivel, no podemos estar seguros de qué saldrá porque el nivel de todos habrá cambiado y no tenemos por ahora una buena referencia como para saber si estamos bien o no, ahora la veremos. Si puedo decir que en el entrenamiento hay mejoras, ellos se superan en marcas y estamos contentos, vamos con todas las expectativas”.

Robín, que trabaja junto a Adrián Palamarchuk con mucha pasión para tener estos resultados en los últimos años, explicó que los selectivos serán “para armar los equipos nacionales de todas las categorías, con vistas a los objetivos internacionales de la Argentina, que serán el Sudamericano en Uruguay y el Panamericano en Colombia estipulados para noviembre, aún sin hay fecha exacta”.